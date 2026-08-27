Παίκτης του Ολυμπιακού ο Πέντερσεν, έρχεται απόψε στην Ελλάδα για τις υπογραφές
SPORTS
Μάρκους Πέντερσεν Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού ο Πέντερσεν, έρχεται απόψε στην Ελλάδα για τις υπογραφές

Την Παρασκευή αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους»

Παίκτης του Ολυμπιακού ο Πέντερσεν, έρχεται απόψε στην Ελλάδα για τις υπογραφές
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Συμφωνία Ολυμπιακού και Τορίνο για τη μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Οράτσιο Ακομάντο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το deal για τον Νορβηγό μπακ φτάνει συνολικά τα 8 εκατ. ευρώ, με 6 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό και επιπλέον 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Ο Πέντερσεν αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και, όπως αναφέρει ο Ακομάντο, θα αναχωρήσει από το Τορίνο το βράδυ της Πέμπτης με προορισμό την Αθήνα.

Την Παρασκευή αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή.
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