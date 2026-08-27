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Σερέτης στο The Football Show: Θα προσεγγίσει προσεκτικά τον αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε ο Παναθηναϊκός
Σερέτης στο The Football Show: Θα προσεγγίσει προσεκτικά τον αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε ο Παναθηναϊκός
Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Γιάννης Σερέτης μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για τον σημερινό αγώνα των Πράσινων στην Τσεχία.
Στην αποψινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, στον τρόπο με τον οποίο περιμένει να προσεγγίσουν οι «πράσινοι» το παιχνίδι, αλλά και στη σημασία που έχει η πρόκριση για τον Γιάκομπ Νίστρουπ, αναφέρθηκε ο Γιάννης Σερέτης στην εκπομπή του protothema.gr, The Football Show by Stoiximan.
Ο Γιάννης Σερέτης εκτίμησε ότι ο Παναθηναϊκός θα ακολουθήσει μια προσεκτική προσέγγιση, ανάλογη με εκείνη που είχε στη Βουλγαρία, δίνοντας αρχικά έμφαση στην αμυντική του λειτουργία και στην κατοχή της μπάλας.
«Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει σήμερα όπως στη Βουλγαρία. Να είναι προσεκτικός αμυντικά, να κρατήσει την μπάλα όσο μπορεί. Ο Νίστρουπ γνωρίζει ότι δεν μπορεί από ένα παιχνίδι στο άλλο να βελτιώσει πολύ την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα ματς συντηρητικό και να βρει τις στιγμές του», ανέφερε.
Παράλληλα, στάθηκε στην αγωνιστική κατάσταση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών που μπορούν να δώσουν λύσεις επιθετικά: «Είναι σε καλή κατάσταση ο Τετέη και ο Λιβάι Γκαρσία, ενώ ανεβαίνει και ο Ντέσερς».
Ο Γιάννης Σερέτης εξέφρασε, πάντως, τον προβληματισμό του για την εικόνα που μπορεί να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός όσο το παιχνίδι θα πλησιάζει προς το τέλος του, κυρίως εξαιτίας των περιορισμένων εναλλακτικών λύσεων.
«Ανησυχώ για την ενέργεια και την ένταση του Παναθηναϊκού μετά το 60', λόγω της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων. Αν οι Τσέχοι ποντάρουν στο τελευταίο τους ημίωρο στο ΟΑΚΑ, θα δούμε μια Χράντετς Κράλοβε που θα έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα είναι λίγο πιο τολμηρή», σημείωσε.
Την ίδια στιγμή, θεωρεί ότι μια πιο επιθετική προσέγγιση των Τσέχων μπορεί να δημιουργήσει χώρους για τους «πράσινους»: «Σε open play νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει περισσότερες προϋποθέσεις για ευκαιρίες».
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη σημασία του αποτελέσματος τόσο για το ξεκίνημα της σεζόν όσο και προσωπικά για τον Νίστρουπ, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός θα αυξήσει σημαντικά την πίεση προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
«Είναι πολύ σημαντικό ματς για το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο Νίστρουπ θα επιφορτιστεί μεγάλο μερίδιο της ευθύνης, κυρίως λόγω του τέλους του αγώνα στο ΟΑΚΑ. Από την άλλη, με πρόκριση θα πάρει βαθιά ανάσα και ο Νίστρουπ και η ομάδα», ανέφερε.
Παράλληλα, στάθηκε και στις συνέπειες που θα είχε για ολόκληρη τη σεζόν η απουσία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Θα είναι επίσης πολύ δύσκολη η διαχείριση της ομάδας με ένα ματς την εβδομάδα, αν δεν υπάρχει Ευρώπη».
Ο Γιάννης Σερέτης εκτίμησε ότι ο Παναθηναϊκός θα ακολουθήσει μια προσεκτική προσέγγιση, ανάλογη με εκείνη που είχε στη Βουλγαρία, δίνοντας αρχικά έμφαση στην αμυντική του λειτουργία και στην κατοχή της μπάλας.
«Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει σήμερα όπως στη Βουλγαρία. Να είναι προσεκτικός αμυντικά, να κρατήσει την μπάλα όσο μπορεί. Ο Νίστρουπ γνωρίζει ότι δεν μπορεί από ένα παιχνίδι στο άλλο να βελτιώσει πολύ την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα ματς συντηρητικό και να βρει τις στιγμές του», ανέφερε.
Παράλληλα, στάθηκε στην αγωνιστική κατάσταση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών που μπορούν να δώσουν λύσεις επιθετικά: «Είναι σε καλή κατάσταση ο Τετέη και ο Λιβάι Γκαρσία, ενώ ανεβαίνει και ο Ντέσερς».
Ο Γιάννης Σερέτης εξέφρασε, πάντως, τον προβληματισμό του για την εικόνα που μπορεί να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός όσο το παιχνίδι θα πλησιάζει προς το τέλος του, κυρίως εξαιτίας των περιορισμένων εναλλακτικών λύσεων.
«Ανησυχώ για την ενέργεια και την ένταση του Παναθηναϊκού μετά το 60', λόγω της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων. Αν οι Τσέχοι ποντάρουν στο τελευταίο τους ημίωρο στο ΟΑΚΑ, θα δούμε μια Χράντετς Κράλοβε που θα έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα είναι λίγο πιο τολμηρή», σημείωσε.
Την ίδια στιγμή, θεωρεί ότι μια πιο επιθετική προσέγγιση των Τσέχων μπορεί να δημιουργήσει χώρους για τους «πράσινους»: «Σε open play νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει περισσότερες προϋποθέσεις για ευκαιρίες».
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη σημασία του αποτελέσματος τόσο για το ξεκίνημα της σεζόν όσο και προσωπικά για τον Νίστρουπ, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός θα αυξήσει σημαντικά την πίεση προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
«Είναι πολύ σημαντικό ματς για το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο Νίστρουπ θα επιφορτιστεί μεγάλο μερίδιο της ευθύνης, κυρίως λόγω του τέλους του αγώνα στο ΟΑΚΑ. Από την άλλη, με πρόκριση θα πάρει βαθιά ανάσα και ο Νίστρουπ και η ομάδα», ανέφερε.
Παράλληλα, στάθηκε και στις συνέπειες που θα είχε για ολόκληρη τη σεζόν η απουσία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: «Θα είναι επίσης πολύ δύσκολη η διαχείριση της ομάδας με ένα ματς την εβδομάδα, αν δεν υπάρχει Ευρώπη».
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