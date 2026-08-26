Οι οικογενειακές διακοπές της πρέσβη του Ισραήλ στη Μύκονο: «Μερικές φορές, η διπλωματία ξεκινά με το σπάσιμο πιάτων σε ελληνική ταβέρνα»

Η Πνινάτ Γιανάι στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση των Ισραηλινών με τη χώρα μας, γράφοντας ότι «δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες, ερωτεύονται την Ελλάδα»

Στη σχέση των Ισραηλινών τουριστών με την Ελλάδα αναφέρθηκε η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι με αφορμή τις οικογενειακές διακοπές που πέρασε αυτό το καλοκαίρι στη Μύκονο μαζί με συγγενείς της.



Μέσα από την ανάρτησή της, η Ισραηλινή διπλωμάτης περιέγραψε στιγμές από την παραμονή της οικογένειάς της στο νησί, κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά στον αριθμό των Ισραηλινών που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους.



«Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος -ή ακόμη και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα», έγραψε.



Όπως ανέφερε, σχεδόν 30 μέλη της οικογένειάς της βρέθηκαν φέτος το καλοκαίρι στη Μύκονο, όπου έκαναν βόλτες με γιοτ, γνώρισαν την ελληνική κουζίνα και διασκέδασαν σε τοπική ταβέρνα, χορεύοντας και σπάζοντας πιάτα.



Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον 82χρονο πατέρα της, πρώην διευθυντή σχολείου, τον οποίο περιέγραψε ως έναν συνήθως «πολύ σοβαρό άνθρωπο». Όπως έγραψε, κατά τη διάρκεια των διακοπών έγινε «ένα με τα παιδιά και τα εγγόνια του» και χόρεψε μαζί τους στην ταβέρνα. «Και ίσως αυτό να λέει κάτι για τη μαγεία της Ελλάδας», σημείωσε.



Η πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση των Ισραηλινών επισκεπτών με τη χώρα, γράφοντας ότι «οι Ισραηλινοί δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες. Ερωτεύονται την Ελλάδα», κάνοντας αναφορά στους ανθρώπους, τη φιλοξενία, τον πολιτισμό, το φαγητό, τα νησιά και τον τρόπο ζωής.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 2025 η Ελλάδα υποδέχθηκε 743.841 επισκέπτες από το Ισραήλ, αριθμό-ρεκόρ και σχεδόν 20% υψηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.



Η ίδια σημείωσε ότι, από τη θέση της, επιθυμεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης, στην ενίσχυση των τουριστικών ροών και προς τις δύο κατευθύνσεις και στην προσέγγιση των δύο λαών.



«Ο τουρισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από πτήσεις, ξενοδοχεία και όμορφους προορισμούς. Είναι άνθρωποι που συναντούν ανθρώπους. Είναι φιλίες που δημιουργούνται. Είναι πολιτισμοί που αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον», ανέφερε.



«Και ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, αυτή η σύνδεση μοιάζει ήδη με οικογένεια», κατέληξε.







Αναλυτικά η ανάρτησή της:



«Μερικές φορές η διπλωματία ξεκινά γύρω από ένα τραπέζι, πάνω σε ένα σκάφος — ή ακόμη και με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα. Και αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν 30 μέλη της οικογένειάς μου βρεθήκαμε στη Μύκονο για αξέχαστες οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα.



Πλεύσαμε στα υπέροχα γαλάζια νερά με γιοτ, απολαύσαμε τα μαγευτικά τοπία, ανακαλύψαμε την υπέροχη ελληνική κουζίνα, χορέψαμε σε τοπική ταβέρνα και, φυσικά, αγκαλιάσαμε το ελληνικό πνεύμα σπάζοντας και μερικά ακόμα πιάτα.



Ακόμη και ο 82χρονος πατέρας μου — που ήταν διευθυντής σχολείου και συνήθως ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος — έγινε ένα με τα παιδιά και τα εγγόνια του και χόρεψε στην ταβέρνα. Και ίσως αυτό να λέει κάτι για τη μαγεία της Ελλάδας.



Οι Ισραηλινοί δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες. Ερωτεύονται την Ελλάδα. Τους ανθρώπους της, τη ζεστασιά της, τον πολιτισμό της, το φαγητό της, τα νησιά της και τον μοναδικό τρόπο ζωής της.



Το 2025, η Ελλάδα υποδέχθηκε 743.841 επισκέπτες από το Ισραήλ -αριθμός-ρεκόρ και σχεδόν 20% υψηλότερος από την προηγούμενη χρονιά.



Ως ορισθείσα Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, αισθάνομαι ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλω στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης: να ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερους Ισραηλινούς να ανακαλύψουν την Ελλάδα, να ενισχύσουμε τον τουρισμό και προς τις δύο κατευθύνσεις και, πάνω απ’ όλα, να φέρουμε τους δύο λαούς μας ακόμη πιο κοντά.



Γιατί ο τουρισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από πτήσεις, ξενοδοχεία και όμορφους προορισμούς. Είναι άνθρωποι που συναντούν ανθρώπους. Είναι φιλίες που δημιουργούνται. Είναι πολιτισμοί που αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον.

Και ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, αυτή η σύνδεση μοιάζει ήδη με οικογένεια».

26.08.2026, 19:05