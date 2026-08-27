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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τα Χράντετς-ΠΑΟ, Μπραν-ΠΑΟΚ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας-ΟΦΗ και την κλήρωση του Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τα Χράντετς-ΠΑΟ, Μπραν-ΠΑΟΚ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας-ΟΦΗ και την κλήρωση του Champions League
Γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη
Πέμπτη σήμερα (27/08) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, με τους τρεις από τους πέντε εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα να αγωνίζονται με στόχο ένα εισιτήριο σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Στις 19:00 (Cosmote Sport 1) θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για τη League Phase του Champions League της ερχόμενης σεζόν.
Η δράση ξεκινάει λοιπόν στις 20:00 με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στη Νορβηγία τη Μπραν (OPEN) και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία τη Χράντετς Κράλοβε (SKAI) για τον δεύτερο αγώνα των play-offs του Conference League.
Στις 21:00 (Cosmote Sport 2) ο ΟΦΗ θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με τους Κρητικούς να ταξιδεύουν με στόχο να υπερασπιστούν το 3-0 του πρώτου αγώνα και να σφραγίσουν το εισιτήριο τους για τη League Phase του Europa League.
Στις 21:30 (Action 24) η Τσέλσι θα υποδεχθεί τη Λούτον για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup, η Θέλτα την Οσασούνα (Cosmote Sport 5) και στις 22:00 η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί στο ανακαινισμένο «Camp Nou» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Τέλος, αναφορικά με τον στίβο θα διεξαχθεί σήμερα στις 21:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) το IAAF Diamond League στη Ζυρίχη της Ελβετίας.
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα:
19:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Champions League, League Phase
20:00: OPEN TV | Μπραν – ΠΑΟΚ (UEFA Conference League)
20:00: ΣΚΑΪ | Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League)
21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | IAAF Diamond League Ζυρίχη
Στις 19:00 (Cosmote Sport 1) θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για τη League Phase του Champions League της ερχόμενης σεζόν.
Η δράση ξεκινάει λοιπόν στις 20:00 με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στη Νορβηγία τη Μπραν (OPEN) και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία τη Χράντετς Κράλοβε (SKAI) για τον δεύτερο αγώνα των play-offs του Conference League.
Στις 21:00 (Cosmote Sport 2) ο ΟΦΗ θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με τους Κρητικούς να ταξιδεύουν με στόχο να υπερασπιστούν το 3-0 του πρώτου αγώνα και να σφραγίσουν το εισιτήριο τους για τη League Phase του Europa League.
Στις 21:30 (Action 24) η Τσέλσι θα υποδεχθεί τη Λούτον για τον δεύτερο γύρο του Carabao Cup, η Θέλτα την Οσασούνα (Cosmote Sport 5) και στις 22:00 η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί στο ανακαινισμένο «Camp Nou» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Τέλος, αναφορικά με τον στίβο θα διεξαχθεί σήμερα στις 21:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) το IAAF Diamond League στη Ζυρίχη της Ελβετίας.
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
19:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Champions League, League Phase
20:00: OPEN TV | Μπραν – ΠΑΟΚ (UEFA Conference League)
20:00: ΣΚΑΪ | Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League)
21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | IAAF Diamond League Ζυρίχη
21:00: COSMOTE SPORT 2 HD | ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ (UEFA Europa League)
21:30: COSMOTE SPORT 5 HD | Θέλτα – Οσασούνα (LaLiga)
21:30: Action 24 | Τσέλσι – Λούτον (Λιγκ Καπ Αγγλίας)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο (LaLiga)
23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
21:30: COSMOTE SPORT 5 HD | Θέλτα – Οσασούνα (LaLiga)
21:30: Action 24 | Τσέλσι – Λούτον (Λιγκ Καπ Αγγλίας)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο (LaLiga)
23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ
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