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Σουντουλίδης στο The Football Show: Τα διλήμματα του Λίσι για το σημερινό ματς με την Μπραν
Σουντουλίδης στο The Football Show: Τα διλήμματα του Λίσι για το σημερινό ματς με την Μπραν
Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για την σημερινή αναμέτρηση στα πλέι οφ του Conference League
Τα αγωνιστικά διλήμματα του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με την Μπραν για τα playoffs του Conference League ανέλυσε ο Σταύρος Σουντουλίδης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του «Δικεφάλου του Βορρά» στην εκπομπή του protothema.gr, The Football Show.
Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά τον σχηματισμό που θα επιλέξει ο ΠΑΟΚ και ειδικότερα το αν θα κινηθεί στην κλασική αγωνιστική προσέγγισή του, με τον Δημήτρη Πέλκα πίσω από τον επιθετικό, ή αν θα στραφεί στο 4-3-3.
«Υπάρχουν αρκετά διλήμματα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε αν θα προσεγγίσει το παιχνίδι με την κλασική του τακτική και τον Πέλκα πίσω από τον επιθετικό ή αν θα γυρίσει σε 4-3-3, που μάλλον του ταιριάζει. Είναι ένα ερώτημα αν θα προτιμήσει τον Πέλκα στο “10” ή αν θα ξεκινήσει με τριάδα τους Σανταμαρία, Λουσέ και Ζαφείρη στο κέντρο», ανέφερε ο Σταύρος Σουντουλίδης.
Δίλημμα υπάρχει και για το αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Τάισον να συγκεντρώνει πιθανότητες να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. «Ίσως ξεκινήσει ο Τάισον στα αριστερά της επίθεσης και έρθει στη συνέχεια ο Σορετίρε από τον πάγκο», σημείωσε.
Παράλληλα, στάθηκε στον παράγοντα του αγωνιστικού ρυθμού, εκτιμώντας ότι όσο περνάει η ώρα χωρίς ο ΠΑΟΚ να βρίσκει το πρώτο γκολ, τόσο περισσότερο μπορεί να δυσκολεύει η αποστολή του απέναντι στην Μπραν.
«Η Μπραν, όσο θα περνάει η ώρα, θα βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ αν η ομάδα του Λουτσέσκου δεν έχει καταφέρει να σκοράρει πρώτη, καθώς υπάρχει εμφανής διαφορά αγωνιστικού ρυθμού», τόνισε.
Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ο Σταύρος Σουντουλίδης εκτίμησε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει πιθανότητες να πάρει θέση στο αριστερό άκρο αντί του Μπάμπα. «Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Γιαννούλης αριστερά αντί του Μπάμπα», ανέφερε.
Τέλος, εστίασε σε ένα στοιχείο της αγωνιστικής συμπεριφοράς του ΠΑΟΚ που έχει προκαλέσει προβληματισμό μέχρι τώρα: «Αυτό που προβληματίζει είναι το πώς ξεκινάει κάθε ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Στα περισσότερα παιχνίδια έχει δεχθεί γρήγορα γκολ ή έχει επιτρέψει στους αντιπάλους του να δημιουργήσουν φάσεις από πολύ νωρίς».
Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά τον σχηματισμό που θα επιλέξει ο ΠΑΟΚ και ειδικότερα το αν θα κινηθεί στην κλασική αγωνιστική προσέγγισή του, με τον Δημήτρη Πέλκα πίσω από τον επιθετικό, ή αν θα στραφεί στο 4-3-3.
«Υπάρχουν αρκετά διλήμματα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε αν θα προσεγγίσει το παιχνίδι με την κλασική του τακτική και τον Πέλκα πίσω από τον επιθετικό ή αν θα γυρίσει σε 4-3-3, που μάλλον του ταιριάζει. Είναι ένα ερώτημα αν θα προτιμήσει τον Πέλκα στο “10” ή αν θα ξεκινήσει με τριάδα τους Σανταμαρία, Λουσέ και Ζαφείρη στο κέντρο», ανέφερε ο Σταύρος Σουντουλίδης.
Δίλημμα υπάρχει και για το αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Τάισον να συγκεντρώνει πιθανότητες να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. «Ίσως ξεκινήσει ο Τάισον στα αριστερά της επίθεσης και έρθει στη συνέχεια ο Σορετίρε από τον πάγκο», σημείωσε.
Παράλληλα, στάθηκε στον παράγοντα του αγωνιστικού ρυθμού, εκτιμώντας ότι όσο περνάει η ώρα χωρίς ο ΠΑΟΚ να βρίσκει το πρώτο γκολ, τόσο περισσότερο μπορεί να δυσκολεύει η αποστολή του απέναντι στην Μπραν.
«Η Μπραν, όσο θα περνάει η ώρα, θα βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ αν η ομάδα του Λουτσέσκου δεν έχει καταφέρει να σκοράρει πρώτη, καθώς υπάρχει εμφανής διαφορά αγωνιστικού ρυθμού», τόνισε.
Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ο Σταύρος Σουντουλίδης εκτίμησε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει πιθανότητες να πάρει θέση στο αριστερό άκρο αντί του Μπάμπα. «Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Γιαννούλης αριστερά αντί του Μπάμπα», ανέφερε.
Τέλος, εστίασε σε ένα στοιχείο της αγωνιστικής συμπεριφοράς του ΠΑΟΚ που έχει προκαλέσει προβληματισμό μέχρι τώρα: «Αυτό που προβληματίζει είναι το πώς ξεκινάει κάθε ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Στα περισσότερα παιχνίδια έχει δεχθεί γρήγορα γκολ ή έχει επιτρέψει στους αντιπάλους του να δημιουργήσουν φάσεις από πολύ νωρίς».
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