Σουντουλίδης στο The Football Show: Τα διλήμματα του Λίσι για το σημερινό ματς με την Μπραν
SPORTS
ΠΑΟΚ The Football Show

Σουντουλίδης στο The Football Show: Τα διλήμματα του Λίσι για το σημερινό ματς με την Μπραν

Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για την σημερινή αναμέτρηση στα πλέι οφ του Conference League

Σουντουλίδης στο The Football Show: Τα διλήμματα του Λίσι για το σημερινό ματς με την Μπραν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα αγωνιστικά διλήμματα του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με την Μπραν για τα playoffs του Conference League ανέλυσε ο Σταύρος Σουντουλίδης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του «Δικεφάλου του Βορρά» στην εκπομπή του protothema.gr, The Football Show.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά τον σχηματισμό που θα επιλέξει ο ΠΑΟΚ και ειδικότερα το αν θα κινηθεί στην κλασική αγωνιστική προσέγγισή του, με τον Δημήτρη Πέλκα πίσω από τον επιθετικό, ή αν θα στραφεί στο 4-3-3.

«Υπάρχουν αρκετά διλήμματα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε αν θα προσεγγίσει το παιχνίδι με την κλασική του τακτική και τον Πέλκα πίσω από τον επιθετικό ή αν θα γυρίσει σε 4-3-3, που μάλλον του ταιριάζει. Είναι ένα ερώτημα αν θα προτιμήσει τον Πέλκα στο “10” ή αν θα ξεκινήσει με τριάδα τους Σανταμαρία, Λουσέ και Ζαφείρη στο κέντρο», ανέφερε ο Σταύρος Σουντουλίδης.

Δίλημμα υπάρχει και για το αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Τάισον να συγκεντρώνει πιθανότητες να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. «Ίσως ξεκινήσει ο Τάισον στα αριστερά της επίθεσης και έρθει στη συνέχεια ο Σορετίρε από τον πάγκο», σημείωσε.

Παράλληλα, στάθηκε στον παράγοντα του αγωνιστικού ρυθμού, εκτιμώντας ότι όσο περνάει η ώρα χωρίς ο ΠΑΟΚ να βρίσκει το πρώτο γκολ, τόσο περισσότερο μπορεί να δυσκολεύει η αποστολή του απέναντι στην Μπραν.

«Η Μπραν, όσο θα περνάει η ώρα, θα βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ αν η ομάδα του Λουτσέσκου δεν έχει καταφέρει να σκοράρει πρώτη, καθώς υπάρχει εμφανής διαφορά αγωνιστικού ρυθμού», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ο Σταύρος Σουντουλίδης εκτίμησε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει πιθανότητες να πάρει θέση στο αριστερό άκρο αντί του Μπάμπα. «Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Γιαννούλης αριστερά αντί του Μπάμπα», ανέφερε.

Τέλος, εστίασε σε ένα στοιχείο της αγωνιστικής συμπεριφοράς του ΠΑΟΚ που έχει προκαλέσει προβληματισμό μέχρι τώρα: «Αυτό που προβληματίζει είναι το πώς ξεκινάει κάθε ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Στα περισσότερα παιχνίδια έχει δεχθεί γρήγορα γκολ ή έχει επιτρέψει στους αντιπάλους του να δημιουργήσουν φάσεις από πολύ νωρίς».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης