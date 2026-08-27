Κετσετζόγλου στο The Football Show: «Η ΑΕΚ έκανε το τέλειο παιχνίδι, φούλ επίθεση και μετά διαχείριση»
Κετσετζόγλου στο The Football Show: «Η ΑΕΚ έκανε το τέλειο παιχνίδι, φούλ επίθεση και μετά διαχείριση»
«Ο Μάγερ είναι ένας παίκτης που ο κόσμος τον ερωτεύεται», σχολίασε στην εκπομπή του protothema.gr ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ
Στην εξαιρετική εμφάνιση της ΑΕΚ, στη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και στην κλήρωση του Champions League αναφέρθηκε ο Κώστας Κετσετζόγλου, σχολιάζοντας την μεγάλη πρόκριση της Ένωσης στην εκπομπή του protothema.gr, The Football Show by Stoiximan.
Ο Κώστας Κετσετζόγλου στάθηκε αρχικά στην εικόνα που παρουσίασε η ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε μία ολοκληρωμένη εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα. «Η ΑΕΚ έκανε το τέλειο παιχνίδι, μέχρι και ο Στρακόσια. Σε όλα τα επίπεδα. Ιδίως στο πρώτο μισάωρο ήταν κάτι το καταπληκτικό. Και το φοβερό είναι ότι όλο αυτό γίνεται τέλη Αυγούστου, όπως και πέρυσι με την Άντερλεχτ», ανέφερε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Μάρκο Νίκολιτς και στην ικανότητά του να παρουσιάζει την ΑΕΚ έτοιμη στα παιχνίδια που έχουν μεγάλη σημασία.
«Ένα από τα πολλά που έχει δώσει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ είναι ότι στα μεγάλα ματς η ομάδα παρουσιάζεται πάντα έτοιμη. Δεν περνάει απλά», σημείωσε, αποδίδοντας στον Σέρβο τεχνικό σημαντικό μερίδιο για την αγωνιστική νοοτροπία που έχει αποκτήσει η Ένωση.
Συνοψίζοντας την εικόνα της ΑΕΚ, ο Κετσετζόγλου ήταν χαρακτηριστικός: «Ήταν καταπληκτική η ΑΕΚ. Επίθεση, επίθεση, επίθεση και μετά διαχείριση».
Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει τους φίλους της ΑΕΚ με την ποιότητά του. «Ο Μάγερ είναι ένας παίκτης που ο κόσμος τον ερωτεύεται», σχολίασε χαρακτηριστικά για τον Κροάτη.
Η συζήτηση στο The Football Show στράφηκε και στην κλήρωση του Champions League, με τον Κώστα Κετσετζόγλου να παρουσιάζει τη δική του προτίμηση για τους αντιπάλους της Ένωσης.
«Εγώ θα επέλεγα Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας, με Μουρίνιο experience, ενώ εκτός έδρας θα έπαιρνα Παρί Σεν Ζερμέν. Από το δεύτερο γκρουπ, Αϊντχόφεν στη Φιλαδέλφεια και εκτός έδρας την Μπέτις. Από το τρίτο, Σαχτάρ έξω και Φέγενορντ μέσα, και από το τέταρτο τη Σαμπάχ εκτός και τη Σλόβαν εντός», ανέφερε.
Ο Κώστας Κετσετζόγλου στάθηκε αρχικά στην εικόνα που παρουσίασε η ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε μία ολοκληρωμένη εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα. «Η ΑΕΚ έκανε το τέλειο παιχνίδι, μέχρι και ο Στρακόσια. Σε όλα τα επίπεδα. Ιδίως στο πρώτο μισάωρο ήταν κάτι το καταπληκτικό. Και το φοβερό είναι ότι όλο αυτό γίνεται τέλη Αυγούστου, όπως και πέρυσι με την Άντερλεχτ», ανέφερε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Μάρκο Νίκολιτς και στην ικανότητά του να παρουσιάζει την ΑΕΚ έτοιμη στα παιχνίδια που έχουν μεγάλη σημασία.
«Ένα από τα πολλά που έχει δώσει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ είναι ότι στα μεγάλα ματς η ομάδα παρουσιάζεται πάντα έτοιμη. Δεν περνάει απλά», σημείωσε, αποδίδοντας στον Σέρβο τεχνικό σημαντικό μερίδιο για την αγωνιστική νοοτροπία που έχει αποκτήσει η Ένωση.
Συνοψίζοντας την εικόνα της ΑΕΚ, ο Κετσετζόγλου ήταν χαρακτηριστικός: «Ήταν καταπληκτική η ΑΕΚ. Επίθεση, επίθεση, επίθεση και μετά διαχείριση».
Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει τους φίλους της ΑΕΚ με την ποιότητά του. «Ο Μάγερ είναι ένας παίκτης που ο κόσμος τον ερωτεύεται», σχολίασε χαρακτηριστικά για τον Κροάτη.
@protothema.gr
⚫🟡Εντυπωσιασμένος από τον βαθμό ετοιμότητας της ΑΕΚ σε αγωνιστικό, τακτικό και πνευματικό επίπεδο εμφανίστηκε ο Κώστας Κετσετζόγλου. Τόνισε πως πρόκειται για έργο Νίκολιτς και υπενθύμισε ότι και πέρυσι η ΑΕΚ απέναντι σε σαφώς ανώτερο αντίπαλο (Άντερλεχτ) παρουσίασε παρόμοια συγκέντρωση και ετοιμότητα. #protothema #protothemasports #TheFootballShow #Stoiximan #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Η συζήτηση στο The Football Show στράφηκε και στην κλήρωση του Champions League, με τον Κώστα Κετσετζόγλου να παρουσιάζει τη δική του προτίμηση για τους αντιπάλους της Ένωσης.
«Εγώ θα επέλεγα Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας, με Μουρίνιο experience, ενώ εκτός έδρας θα έπαιρνα Παρί Σεν Ζερμέν. Από το δεύτερο γκρουπ, Αϊντχόφεν στη Φιλαδέλφεια και εκτός έδρας την Μπέτις. Από το τρίτο, Σαχτάρ έξω και Φέγενορντ μέσα, και από το τέταρτο τη Σαμπάχ εκτός και τη Σλόβαν εντός», ανέφερε.
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