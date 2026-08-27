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Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Ο Ολυμπιακός τρέχει να κλείσει τις εκκρεμότητές του στις μεταγραφές
Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Ο Ολυμπιακός τρέχει να κλείσει τις εκκρεμότητές του στις μεταγραφές
Ο ρεπόρτερ Βασίλης Κωνσταντόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του protothema.gr αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο
Στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού και στις κινήσεις που καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρθηκε ο ρεπόρτερ Βασίλης Κωνσταντόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του protothema.gr, The Football Show by Stoiximan.
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην περίπτωση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή που βρίσκεται πιο κοντά στα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το δεξί άκρο της άμυνας.
«6+2 εκατ. ευρώ φέρεται να δίνει ο Ολυμπιακός για τον Πέντερσεν. Είναι πιο κοντά στα “θέλω” του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό, αλλά γνωρίζουμε ότι οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν άμεσα να κλείσουν την ανοιχτή εκκρεμότητα στο δεξί άκρο της άμυνας», ανέφερε.
Σχολιάζοντας συνολικά την εξέλιξη των μεταγραφικών υποθέσεων, στάθηκε στις δυσκολίες που έχει συναντήσει φέτος ο Ολυμπιακός, καθώς πλέον επιχειρεί να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές από υψηλότερο επίπεδο.
«Ο Ολυμπιακός δεν είχε συνηθίσει στο παρελθόν να βρίσκει “πόρτες”. Τώρα, όμως, πηγαίνει να χτυπήσει παίκτες από ανώτερο επίπεδο. Ο σχεδιασμός είναι προβληματικός, τα περιθώρια στενεύουν και έρχεται και η προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα που πρέπει να καταθέσει ο Ολυμπιακός», τόνισε.
Στο προσκήνιο παραμένει και η υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας, με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο να αναφέρεται στα δημοσιεύματα από την Ισπανία σχετικά με τη στάση της Σεβίλλης.
«Για τον Ρούμπεν Βάργκας υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πρόθεση από τη Σεβίλλη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό. Στο κάδρο βρίσκεται πάντα και ο Μπράιαν Χιλ, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο του Μεντιλίμπαρ», σημείωσε.
Την ίδια στιγμή, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν ήδη αρχίσει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στάθηκε, πάντως, στο σημαντικό πλεονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός, καθώς ο Μεντιλίμπαρ διαθέτει ήδη έναν βασικό κορμό με τον οποίο έχει δουλέψει.
«Τρέχουν οι υποχρεώσεις, υπάρχουν παιχνίδια και ο σχεδιασμός συνεχίζεται. Το καλό είναι ότι υπάρχει ένας προπονητής που έχει δουλέψει πολύ τη χημεία και την ομοιογένεια της ομάδας», ανέφερε.
Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις και πλέον πιέζονται από τον χρόνο για να φτάσουν στις τελικές συμφωνίες: «Υπάρχουν αρκετά ονόματα και ο Ολυμπιακός τρέχει για να ολοκληρώσει περιπτώσεις».
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην περίπτωση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή που βρίσκεται πιο κοντά στα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το δεξί άκρο της άμυνας.
«6+2 εκατ. ευρώ φέρεται να δίνει ο Ολυμπιακός για τον Πέντερσεν. Είναι πιο κοντά στα “θέλω” του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό, αλλά γνωρίζουμε ότι οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν άμεσα να κλείσουν την ανοιχτή εκκρεμότητα στο δεξί άκρο της άμυνας», ανέφερε.
Σχολιάζοντας συνολικά την εξέλιξη των μεταγραφικών υποθέσεων, στάθηκε στις δυσκολίες που έχει συναντήσει φέτος ο Ολυμπιακός, καθώς πλέον επιχειρεί να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές από υψηλότερο επίπεδο.
«Ο Ολυμπιακός δεν είχε συνηθίσει στο παρελθόν να βρίσκει “πόρτες”. Τώρα, όμως, πηγαίνει να χτυπήσει παίκτες από ανώτερο επίπεδο. Ο σχεδιασμός είναι προβληματικός, τα περιθώρια στενεύουν και έρχεται και η προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα που πρέπει να καταθέσει ο Ολυμπιακός», τόνισε.
Στο προσκήνιο παραμένει και η υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας, με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο να αναφέρεται στα δημοσιεύματα από την Ισπανία σχετικά με τη στάση της Σεβίλλης.
«Για τον Ρούμπεν Βάργκας υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πρόθεση από τη Σεβίλλη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό. Στο κάδρο βρίσκεται πάντα και ο Μπράιαν Χιλ, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο του Μεντιλίμπαρ», σημείωσε.
Την ίδια στιγμή, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν ήδη αρχίσει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στάθηκε, πάντως, στο σημαντικό πλεονέκτημα που έχει ο Ολυμπιακός, καθώς ο Μεντιλίμπαρ διαθέτει ήδη έναν βασικό κορμό με τον οποίο έχει δουλέψει.
«Τρέχουν οι υποχρεώσεις, υπάρχουν παιχνίδια και ο σχεδιασμός συνεχίζεται. Το καλό είναι ότι υπάρχει ένας προπονητής που έχει δουλέψει πολύ τη χημεία και την ομοιογένεια της ομάδας», ανέφερε.
Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις και πλέον πιέζονται από τον χρόνο για να φτάσουν στις τελικές συμφωνίες: «Υπάρχουν αρκετά ονόματα και ο Ολυμπιακός τρέχει για να ολοκληρώσει περιπτώσεις».
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