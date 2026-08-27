Πάνος Κιάμος στο «The Football Show»: Η ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας ήταν «φωτιά με φωτιά» και «βάλε, βάλε κι άλλο δηλητήριο»



Οι επιθυμίες του Κιάμου για την κλήρωση του Champions League

Όσο για την κλήρωση, ξεκαθάρισε ότι θέλει μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα, χωρίς όμως να λείπουν και αντίπαλοι απέναντι στους οποίους η ΑΕΚ θα μπορεί να διεκδικήσει νίκες.«Είναι τόσο μεγάλες οι ομάδες, που όποιες κι αν έρθουν θα το χαρώ πολύ. Από το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ θα ήθελα τις σχετικά πιο αδύναμες, για να μπορέσουμε να πάρουμε και νίκες», σημείωσε.Και όταν κλήθηκε να διαλέξει αντιπάλους, έδωσε τη δική του... ιδανική κλήρωση: «Θα ήθελα να πάμε στο Λίβερπουλ, όπου θα πάρουμε και αποτέλεσμα, και εντός έδρας να δούμε την Μπαρτσελόνα. Θα φοβόμουν το δίδυμο Κωνσταντέλια - Καρέτσα. Θα ήθελα την Άστον Βίλα εκτός έδρας και είτε τη Ρόμα είτε την Αϊντχόφεν. Επίσης, Σαχτάρ, Φέγενορντ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και ΛΑΣΚ».