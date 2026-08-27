Πάνος Κιάμος στο «The Football Show»: Η ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας ήταν «φωτιά με φωτιά» και «βάλε, βάλε κι άλλο δηλητήριο»
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Πάνος Κιάμος The Football Show ΑΕΚ Champions League

Πάνος Κιάμος στο «The Football Show»: Η ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας ήταν «φωτιά με φωτιά» και «βάλε, βάλε κι άλλο δηλητήριο»

Ο γνωστός τραγουδιστής που δεν χάνει αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια φιλοξενήθηκε στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr και μίλησε για τη μεγάλη νίκη της Ενωσης και επέλεξε τους αντιπάλους που θα ήθελε να βγάλει η σημερινή κλήρωση

Πάνος Κιάμος στο «The Football Show»: Η ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας ήταν «φωτιά με φωτιά» και «βάλε, βάλε κι άλλο δηλητήριο»
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Στην εντυπωσιακή πορεία της ΑΕΚ τους τελευταίους μήνες, στην πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας, αλλά και στην σημερινή κλήρωση του Champions League αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων ο Πάνος Κιάμος στην καθημερινή εκπομπή του protothema.gr «The Football Show» by Stoiximan. 

«Θεωρώ ότι η πορεία της ΑΕΚ τους τελευταίους δέκα μήνες είναι αξιοθαύμαστη. Αν σκεφτούμε πού ήμασταν πέρυσι το καλοκαίρι και πού βρισκόμαστε τώρα, αν μη τι άλλο, αυτό κάνει έναν φίλαθλο να νιώθει όμορφα για την ομάδα του», ανέφερε αρχικά σε ένα πρώτο σχόλιο ο γνωστός τραγουδιστής που δεν χάνει αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια.  

Μιλώντας ως φίλαθλος, περιέγραψε και τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον ίδιο και την οικογένειά του: «Η ΑΕΚ για εμάς είναι το αγχολυτικό μας, είναι η αγάπη μας, είναι αυτό μέσα από το οποίο ξεφεύγουμε. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα στη ζωή που μας δίνουν χαρά χωρίς να μας ζητούν τίποτα».
@protothema.gr

⚽MVP Νίκολιτς ψήφισε ο Πάνος Κιάμος στο poll του The Football Show. Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον Γιόβιτς, τον Μάγιερ και τον Κάιρινεν ωστόσο τα συνολικά εύσημα για την εικόνα της ομάδας τα έδωσε στον Σέρβο προπονητή. #protothema #protothemasports #TheFootballShow #Stoiximan #greektiktok

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr


«MVP ο Νίκολιτς, οι παίκτες βγήκαν και μασούσαν σίδερα»

Όταν η συζήτηση πήγε στον πολυτιμότερο της ΑΕΚ, η επιλογή μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς ξεχώρισε αρκετούς από τους πρωταγωνιστές. «Για τον MVP της ΑΕΚ είναι πολύ δύσκολη η επιλογή. Έχεις 100 λόγους να επιλέξεις τον Λούκα Γιόβιτς, γιατί έβαλε γκολ στην πρώτη ευκαιρία. Τρομερός και ο Μάγερ, κάθε πάσα του ήταν διαβήτης», είπε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κάαν Κάιρινεν, παραδεχόμενος ότι αρχικά είχε αμφιβολίες για την παρουσία του: «Για τον Κάιρινεν είχα μεγάλες αμφιβολίες και οφείλω να πω ότι στα πρώτα ματς έλεγα “τι πήραμε τώρα, ρε φίλε;”. Τώρα, όμως, είδαμε μεγάλη εξέλιξη».

Τελικά, πάντως, ο δικός του MVP βρίσκεται στον πάγκο: «Εγώ θα έβαζα MVP τον Νίκολιτς. Είχε την ομάδα πνευματικά έτοιμη. Βγήκαν στο γήπεδο και μασούσαν σίδερα». Για τη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας και την πίστη που υπήρχε στην έδρα της ΑΕΚ, ήταν κατηγορηματικός: «Αυτό που συζητούσαμε πριν τη σέντρα ήταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση η Λέφσκι Σόφιας να περάσει από αυτή την έδρα».

Με αφορμή το σχόλιο ενός τηλεθεατή για τα τραγούδια του, ο Πάνος Κιάμος είπε με χαρακτηριστικό τρόπο αναφερόμενος σε δύο τραγούδια του: «Η ΑΕΚ χθες ήταν... «φωτιά με φωτιά» και «βάλε, βάλε κι άλλο δηλητήριο».

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Ιδιαίτερα θετική ήταν η εκτίμησή του και για τον τρόπο με τον οποίο έχει χτιστεί η ομάδα, κάνοντας ειδική αναφορά στη συνεργασία του Μάρκο Νίκολιτς με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. «Είναι γεμάτη η ΑΕΚ. Αν σκεφτούμε ότι Νίκολιτς και Ριμπάλτα έχουν μια συνεργασία στην οποία ό,τι λένε παλεύουν και να το κάνουν, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πιο γεμάτη από ποτέ», τόνισε.

Ξεχωριστή θέση έχει, όμως, και η οικογενειακή σχέση με την ΑΕΚ, καθώς ο ίδιος ζει κάθε ματς μαζί με τον πατέρα και τον γιο του.  «Το ζούμε εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς πηγαίνουμε μαζί με τον γιο μου και τον πατέρα μου. Ήμασταν στο ΟΑΚΑ, ενώ τώρα στη Φιλαδέλφεια δεν το συζητάω, είμαστε πάντα εκεί. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Πηγαίνοντας στη Φιλαδέλφεια και φεύγοντας από τη Φιλαδέλφεια, τσακωνόμαστε για τα ίδια πράγματα, μετά τα βρίσκουμε και είναι πολύ όμορφο όλο αυτό», ανέφερε.
@protothema.gr

⚽️Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου αφού αποκάλυψε στον Πάνο Κιάμο ότι είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής του ίδιου και του γιού του, ζήτησε μια αφιέρωση και ο τραγουδιστής δεν τον απογοήτευσε ερμηνεύοντας με χαρά το ρεφρέν του «Όλα για σένανε μιλάνε». #protothema #protothemasports #TheFootballShow #Stoiximan #tiktokgreece

♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr


Οι επιθυμίες του Κιάμου για την κλήρωση του Champions League

Όσο για την κλήρωση, ξεκαθάρισε ότι θέλει μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα, χωρίς όμως να λείπουν και αντίπαλοι απέναντι στους οποίους η ΑΕΚ θα μπορεί να διεκδικήσει νίκες.

«Είναι τόσο μεγάλες οι ομάδες, που όποιες κι αν έρθουν θα το χαρώ πολύ. Από το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ θα ήθελα τις σχετικά πιο αδύναμες, για να μπορέσουμε να πάρουμε και νίκες», σημείωσε.

Και όταν κλήθηκε να διαλέξει αντιπάλους, έδωσε τη δική του... ιδανική κλήρωση: «Θα ήθελα να πάμε στο Λίβερπουλ, όπου θα πάρουμε και αποτέλεσμα, και εντός έδρας να δούμε την Μπαρτσελόνα. Θα φοβόμουν το δίδυμο Κωνσταντέλια - Καρέτσα. Θα ήθελα την Άστον Βίλα εκτός έδρας και είτε τη Ρόμα είτε την Αϊντχόφεν. Επίσης, Σαχτάρ, Φέγενορντ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και ΛΑΣΚ».

Το τρίτο ημίχρονο της πρόκρισης της ΑΕΚ στο Champions League - «The Football Show» by Stoiximan
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