Γεωργιάδης: Η Ελλάδα είναι αρκετά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αυξήσεων στα καύσιμα

Κάθε φορά που ακούτε στα κανάλια έναν δημοσιογράφο ή πολιτικό να διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι στην Ελλάδα «έχουμε καρτέλ στα καύσιμα» και ότι αυτό φαίνεται «διότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές στην ΕΕ κλπ» να γνωρίζετε ότι σας λένε ψέματα. Εδώ οι επίσημες ανακοινώσεις…