Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας η ΑΕΚ, οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase του Champions League
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ΑΕΚ Champions League Κλήρωση

Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας η ΑΕΚ, οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase του Champions League

Η Ένωση θα βρίσκεται στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας στη διαδικασία που θα γίνει την Πέμπτη (27/8) στο Μονακό

Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας η ΑΕΚ, οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase του Champions League
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Η ΑΕΚ θα βρίσκεται την Πέμπτη (27/8) στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μονακό, εκεί που από τις 19:00 θα ξεδιπλωθεί ο φετινός χάρτης της League Phase του Champions League. 

Την επομένη της ολοκλήρωσης των πλέι οφ διεξάγεται η κλήρωση και η ΑΕΚ βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. 

Η Ένωση θα έχει οκτώ αντιπάλους (δύο από κάθε γκρουπ), τέσσερα εντός ματς θα δώσει και τέσσερα εκτός. 

Τα γκρουπ δυναμικότητας 

Γκρουπ 1

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Λίβερπουλ (Αγγλία)
Ίντερ (Ιταλία)
Κλείσιμο
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Γκρουπ 2

Άστον Βίλα (Αγγλία)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Ρόμα (Ιταλία)
Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Μπριζ (Βέλγιο)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)

Γκρουπ 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Νάπολι (Ιταλία)
Λειψία (Γερμανία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Γαλατασαράι (Τουρκία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Γκρουπ 4

ΑΕΚ
Βίκινγκ (Νορβηγία)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 
Στουτγκάρδη (Γερμανία)
ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)
Κόμο (Ιταλία)
Λανς (Γαλλία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Οι ημερομηνίες της League Phase  

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Νοκ άουτ πλέι οφ: 16-17 Φεβρουαρίου 2027/23-24 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των «16»: 9-10 Μαρτίου 2027/16-17 Μαρτίου 2027

Προημιτελικοί: 6-7 Απριλίου 2027/13-14 Απριλίου 2027

Ημιτελικοί: 27-28 Απριλίου 2027/4-5 Μαΐου 2027

Τελικός (Μετροπολιτάνο, Μαδρίτη): 5 Ιουνίου 2027
UPD: 22 ΣΧΟΛΙΑ

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