Η Protergia, η ενέργεια της METLEN, παρουσιάζει το Protergia Student Plan

Ένα πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της φοιτητικής κατοικίας και της νέας καθημερινότητας που ξεκινά μαζί με τη φοιτητική ζωή