Σέρχιο Ράμος: Εξετάζει την είσοδό του ως επενδυτής στη Σεβίλλη
Ο εμβληματικός αμυντικός φέρεται να εξετάζει την είσοδό του στα διοικητικά της ομάδας, την ώρα που το deal με τους Αμερικανούς επενδυτές φαίνεται να μην προχωράει
Η υπόθεση της πώλησης της Σεβίλλης μπαίνει σε φάση στασιμότητας, με νέα δεδομένα να έρχονται στο προσκήνιο και το όνομα του Σέρχιο Ράμος να κάνει την εμφάνισή του στο παρασκήνιο. Ενώ αρχικά όλα έδειχναν πως οι βασικοί μέτοχοι θα προχωρούσαν σε συμφωνία με επενδυτικό σχήμα –φερόμενων αμερικανικών συμφερόντων– που προσέφερε πάνω από 3.400 ευρώ ανά μετοχή, οι εξελίξεις φαίνεται να «πάγωσαν».
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο οικονομικός έλεγχος που ξεκίνησε προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική οικονομική κατάσταση του συλλόγου ανέκοψε τη δυναμική της συμφωνίας. Το ύψος της προσφοράς πλέον αμφισβητείται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εναλλακτικών λύσεων για το ιδιοκτησιακό μέλλον του συλλόγου.
Σε αυτό το σημείο επανέρχεται στο προσκήνιο η λεγόμενη «τρίτη οδός», την οποία εκπροσωπούν εδώ και καιρό οι επιχειρηματίες Αντόνιο Λαπί και Φέδε Κιντέρο, με στόχο η Σεβίλλη να παραμείνει σε χέρια ανθρώπων που συνδέονται άμεσα με την πόλη και τον σύλλογο. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εμφανίζεται και ο Σέρχιο Ράμος.
Ο έμπειρος αμυντικός, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στη Μοντερέι και ενώ εξετάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, φέρεται να έχει διερευνήσει την κατάσταση γύρω από την πώληση της Σεβίλλης, με προοπτική να συμμετάσχει ως επενδυτής, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Προς το παρόν πρόκειται για ανεπίσημες επαφές, σε αρχικό στάδιο, χωρίς καμία δεσμευτική κίνηση.
Η κίνηση του Σέρχιο Ράμος δεν θεωρείται τυχαία, καθώς ο Ισπανός αμυντικός διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον άνθρωπο-σύμβολο των επιτυχιών της Σεβίλλης, τον Μόντσι.
Δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι ο Ράμος είναι ήδη ένας από τους βασικούς μετόχους-επενδυτές της Σαν Φερνάντο, του συλλόγου στον οποίο ο Μόντσι κατέχει αυτή τη στιγμή τη θέση του προέδρου.
Αυτή η κοινή τους πορεία σε άλλο project δείχνει πως υπάρχει η τεχνογνωσία και η διάθεση για μια ευρύτερη συνεργασία που θα μπορούσε να επαναφέρει τη Σεβίλλη σε χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν το DNA του συλλόγου.
