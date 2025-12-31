Νίκος Παπαδόπουλος: Ρεαλιστικός στόχος του Λεβαδειακού είναι το 5-8, παιχνίδι παιχνίδι θα δούμε που θα φτάσουμε

bwin

FM 94,6 για τον ρεαλιστικό στόχο του Λεβαδειακού, για την μάχη του τίτλου, το μυστικό της ομάδας του αλλά και τους προπονητές που σέβεται και εκτιμάει.

Λεβαδειακός είναι η ευχάριστη έκπληξη της Stoiximan Super League 1.Μετά από 15 αγώνες η ομάδα της Βοιωτίας είναι στην 4η θέση έχοντας μπροστά της την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και πίσω της στο -6 τον Παναθηναϊκό.Πολλοί θεωρούν ικανή την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να καταλάβει την 4η θέση και να αφήσει εκτός τον Παναθηναϊκό. Ο έμπειρος προπονητής μίλησε στον



Μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπαδόπουλος σχολίασε:

Για το τι καθιστά τον Λεβαδειακό ξεχωριστό: «Ο ιδιοκτήτης έχει κρατήσει για πολλά χρόνια το ρόστερ της ομάδας παρόλο που είχε φτάνει να πέσει στη Super League 2. Είναι ένας έμπειρος παράγοντας που στηρίζει τους προπονητές, το ίδιο έκανε και με εμένα πέρυσι. Στις δύσκολες στιγμές είναι που φαίνεται η στήριξη».

Για το πού σκοπεύει να φτάσει η ομάδα: «Αυτή τη στιγμή μένουν 11 παιχνίδια για να μάθουμε την κατάταξή μας στη βαθμολογία. Θα πρέπει να έχουμε χαμηλά την μπάλα γιατί πολύ εύκολα ένα άσχημο αποτέλεσμα μπορεί να τους απογοητεύσει όλους, όμως δεν θα διαλύσει ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι το γκρουπ 5-8 και να είμαστε στην υψηλότερη θέση σε αυτό. Από εκεί και πέρα, παιχνίδι με παιχνίδι.

Αν μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας είμαστε ψηλά, γιατί να μη διεκδικήσουμε να φτάσουμε κι εκεί που οι άλλοι πιστεύουν ότι δεν μπορούμε. Σήμερα μου ήρθε μία ειδική βαθμολογία μέσα στο 2025, και ο Λεβαδειακός σε αυτή είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να είμαστε ταπεινοί. Με ανησυχεί λίγο η διακοπή των Χριστουγέννων, αλλά έχω πολύ σοβαρούς ποδοσφαιριστές και καλούς επαγγελματίες».

Για τους διεκδικητές του πρωταθλήματος: «Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι ομάδες προπονητή, φαίνεται από τον τρόπο που αγωνίζονται. Έκπληξη όχι όσον αφορά το όνομα, αλλά το ότι πολύ γρήγορα έφτασε στην κορυφή, είναι η ΑΕΚ. Η εξυπνάδα του Νίκολιτς φαίνεται ότι προσπάθησε στην αρχή και έχτισε στο αμυντικό κομμάτι. Θαυμάζω σαν άνθρωπο και προπονητή τον Αλμέιδα, όμως το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας την περσινή χρονιά δεν ήταν τόσο καλό. Δεν ήταν εύκολο για τον Νίκολιτς να το αλλάξει όλο αυτό. Δούλεψε πάνω στην άμυνα για να πάρει τα αποτελέσματα στην αρχή. Η ΑΕΚ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Επηρεάζει το παιχνίδι ο Νίκολιτς, θέλει χρόνο και αυτός να μάθει την ομάδα και τους παίκτες του. Μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος παιχνιδιού δεν αλλάζει εύκολα όταν η ομάδα έχει μάθει να παίζει man-to-man».

Για τους προπονητές στην Ελλάδα που θαυμάζει και τον παίκτη που θα έπαιρνε από κάθε ομάδα του Big-4: «Θα ήθελα να γνωρίσω τον Μεντιλίμπαρ και τον Λουτσέσκου. Ποιος δεν θα ήθελε έναν Κωνσταντέλια, έναν Πινέδα, έναν Ελ Κααμπί και έναν Μπακασέτα; Θα ήθελα επίσης να ξανασυνεργαστώ με τον Λάζαρο Ρότα, παίκτες με τέτοια μενταλιτέ είναι αυτοί που λατρεύω».





