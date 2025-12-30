Έρλινγκ Χάαλαντ: Δεν αστοχεί ποτέ - Πέταξε το μπουκάλι με δύναμη στο πάτωμα και κατέληξε στον κάδο, δείτε βίντεο
Έρλινγκ Χάαλαντ: Δεν αστοχεί ποτέ - Πέταξε το μπουκάλι με δύναμη στο πάτωμα και κατέληξε στον κάδο, δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο βίντεο από τα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαιώνει πως ο Νορβηγός σταρ είναι «προγραμματισμένος» να βρίσκει πάντα τον στόχο

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι γνωστός για την εκτελεστική του δεινότητα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά φαίνεται πως το «σημάδι» του παραμένει αλάνθαστο ακόμα και όταν είναι εκνευρισμένος. Ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός της Μάντσεστερ Σίτι έχει γίνει viral, αποδεικνύοντας ότι ο Νορβηγός επιθετικός δεν μπορεί να αστοχήσει, ό,τι κι αν πετάξει.

Το απίστευτο περιστατικό
Στο βίντεο, ο Χάαλαντ εμφανίζεται στα αποδυτήρια και σε μια στιγμή έντασης, παίρνει ένα πλαστικό μπουκάλι και το πετάει στο έδαφος με όλη του τη δύναμη.

Το μπουκάλι, αντί να εκτοξευθεί αλλού, αναπήδησε στο έδαφος και κατέληξε με απόλυτη ακρίβεια μέσα στον κάδο απορριμμάτων.

Το σκηνικό άφησε άναυδους όσους το παρακολούθησαν, καθώς η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο τυχαία είναι μικρή.  

«Είναι προγραμματισμένος έτσι»
Οι αντιδράσεις των φιλάθλων στα social media δεν άργησαν να έρθουν, με πολλούς να αστειεύονται ότι ο Χάαλαντ δεν είναι άνθρωπος αλλά... ρομπότ: «Είναι απλώς προγραμματισμένος με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε ένας χρήστης.
«Ναι, γιατί είναι μηχανή», ανέφερε ένας άλλος.


