Πλήγμα για τους Ντένβερ Νάγκετς: Εκτός για 4 εβδομάδες ο Γιόκιτς

Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Σαράνια, ο Σέρβος σταρ θα λείψει από τις υποχρεώσεις της ομάδας του για τέσσερις εβδομάδες, αφού η διάγνωση έδειξε υπερέκταση γονάτου