Πλήγμα για τους Ντένβερ Νάγκετς: Εκτός για 4 εβδομάδες ο Γιόκιτς
Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Σαράνια, ο Σέρβος σταρ θα λείψει από τις υποχρεώσεις της ομάδας του για τέσσερις εβδομάδες, αφού η διάγνωση έδειξε υπερέκταση γονάτου
Αγωνία επικρατεί στις τάξεις των Ντένβερ Νάγκετς μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς στο γόνατο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ το βράδυ της Δευτέρας.
Τα νέα ανακούφισαν τους Νάγκετς, αφού αρχικά υπήρχε πληροφορία ότι έχουν πειραχτεί οι σύνδεσμοι στο γόνατο.
Just in: Denver Nuggets' Nikola Jokic has been diagnosed with a hyperextension in his left knee and will miss at least four weeks. An immense sigh of relief as tests show the three-time NBA MVP's knee ligaments are intact. pic.twitter.com/u8qLE0GDd3— Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2025
