Πλήγμα για τους Ντένβερ Νάγκετς: Εκτός για 4 εβδομάδες ο Γιόκιτς
SPORTS
Ντένβερ Νάγκετς Νίκολα Γιόκιτς NBA

Πλήγμα για τους Ντένβερ Νάγκετς: Εκτός για 4 εβδομάδες ο Γιόκιτς

Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Σαράνια, ο Σέρβος σταρ θα λείψει από τις υποχρεώσεις της ομάδας του για τέσσερις εβδομάδες, αφού η διάγνωση έδειξε υπερέκταση γονάτου

Πλήγμα για τους Ντένβερ Νάγκετς: Εκτός για 4 εβδομάδες ο Γιόκιτς
Αγωνία επικρατεί στις τάξεις των Ντένβερ Νάγκετς μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς στο γόνατο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα με τους Μαϊάμι Χιτ το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Σαράνια ο Σέρβος σταρ θα μείνει εκτός για τέσσερις εβδομάδες, αφού η διάγνωση έδειξε υπερέκταση γονάτου. 

Τα νέα ανακούφισαν τους Νάγκετς, αφού αρχικά υπήρχε πληροφορία ότι έχουν πειραχτεί οι σύνδεσμοι στο γόνατο.
 

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης