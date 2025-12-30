Ποδοσφαιρικός «αστερισμός» στον ουρανό του Μαρόκου: Εντυπωσιακό drone show για τα ψαλιδάκια του Ελ Κααμπί

CAF Online (Επίσημη ιστοσελίδα της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου): Στο ρεπορτάζ της, η CAF ανέφερε τις δηλώσεις του Ελ Κααμπί μετά το ματς, ο οποίος ανακηρύχθηκε "Man of the Match" (Πολυτιμότερος Παίκτης): «Τελειώσαμε στην κορυφή του ομίλου μας. Αυτός ήταν ο στόχος μας, και σημαίνει ότι θα παραμείνουμε στο Ραμπάτ».The Athletic / New York Times: «El Kaabi is a joke» (Ο Ελ Κααμπί είναι εξωπραγματικός). Τόνισε ότι το να σκοράρει κανείς δύο ανάποδα ψαλίδια σε τρία παιχνίδια μιας διοργάνωσης είναι «παράλογο» και «απίστευτο», χαρακτηρίζοντας την επίδοση «παλαβή».ESPN.com: Το παγκόσμιο αθλητικό δίκτυο κάλυψε εκτενώς τη νίκη του Μαρόκου, εστιάζοντας στην «καθαρή» πρόκριση και την κλάση του Ελ Κααμπί, ο οποίος, μαζί με τον Μπραχίμ Ντίας, βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.beIN SPORTS: Το δίκτυο έθεσε το ερώτημα αν το γκολ του κόντρα στη Ζάμπια αξίζει το Βραβείο Puskas (καλύτερο γκολ της χρονιάς), αναδεικνύοντας τη θεαματική του εκτέλεση.Flashscore.com: Η ιστοσελίδα με τα ζωντανά σκορ έκανε λόγο για «καταιγίδα» του Μαρόκου που οδήγησε σε θρίαμβο 3-0, με τον Ελ Κααμπί να σφραγίζει τη νίκη με το δεύτερο γκολ του.Olympics.com: Η επίσημη ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων κάλυψε τη νίκη, τονίζοντας ότι ο Ελ Κααμπί οδήγησε τους γηπεδούχους στους «16», επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά.The Guardian (Μεγάλη Βρετανία): «Ο Ελ Κααμπί ανέβηκε ξανά στο "ποδήλατό" του καθώς το Μαρόκο προελαύνει». Η εφημερίδα στέκεται στο γεγονός ότι το «ανάποδο ψαλίδι» (bicycle kick) έχει γίνει πλέον το σήμα κατατεθέν του επιθετικού του Ολυμπιακού.L'Équipe (Γαλλία): Η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται στην «απόλυτη κυριαρχία» του Μαρόκου και του Ελ Κααμπί, σημειώνοντας ότι η ομάδα του Ρεγκραγκί δείχνει πλέον γιατί είναι το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης.La Gazzetta dello Sport (Ιταλία): Εστιάζει στην «ακροβατική φύση» του Μαροκινού φορ, σημειώνοντας ότι η ικανότητά του στα ανάποδα ψαλίδια τον καθιστά έναν από τους πιο θεαματικούς επιθετικούς που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.Marca (Ισπανία): Εστιάζει στη συνεργασία του Ελ Κααμπί με τον Μπραχίμ Ντίας χαρακτηρίζοντάς τους ως ένα «φονικό δίδυμο» που δεν άφησε περιθώρια στη Ζάμπια.Le Monde (Γαλλία): Ανέφερε ότι τα δύο γκολ (brace) του Ελ Κααμπί βοήθησαν το Μαρόκο να φτάσει στη φάση των «16» και να σφραγίσει την πρωτιά στον όμιλο.Στο Μαρόκο, ο Τύπος και τα Μέσα Ενημέρωσης έχουν μετατρέψει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε εθνικό ήρωα κατά τη διάρκεια του AFCON 2025, εστιάζοντας στην ιστορική του επίδοση και στον ρόλο του ως «ενωτική δύναμη» της ομάδας.Hespress: «Ο Ελ Κααμπί "γράφει" ιστορία στο Ραμπάτ». Το μέσο υπογράμμισε ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει δύο ανάποδα ψαλίδια στην ίδια διοργάνωση AFCON.Morocco World News: «Θεαματικός Ελ Κααμπί: Το ακροβατικό γκολ που "τρέλανε" το Instagram». Αναφέρθηκε στην τεράστια απήχηση που είχε το γκολ του στα social media, χαρακτηρίζοντάς το ως την κορυφαία στιγμή του τουρνουά μέχρι τώρα.Assahifa English: «Κυριαρχία και πρόκριση με την υπογραφή του Ελ Κααμπί». Εστίασε στην απόλυτη αποτελεσματικότητά του, σημειώνοντας ότι μετέτρεψε σε γκολ και τις δύο ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν (μία κεφαλιά και ένα ψαλίδι).2M (Εθνική Τηλεόραση): «Ο Ελ Κααμπί σφραγίζει την πρωτιά». Στα ρεπορτάζ της τόνισε ότι ο παίκτης έδειξε πως είναι ο «φονιάς» που χρειαζόταν το Μαρόκο για να διεκδικήσει το τρόπαιο εντός έδρας.Le Matin: «Το "κανόνι" του Ολυμπιακού που δεν σταματά» – Προβάλλεται η εξαιρετική του φόρμα, σημειώνοντας ότι μετέφερε την εκτελεστική δεινότητα από την Ελλάδα απευθείας στα γήπεδα του Μαρόκου.Σύγκριση με το «Βραζιλιάνικο» στυλ: Ορισμένα αθλητικά μέσα, όπως το Yahoo Sports, αναδημοσίευσαν άρθρο με τίτλο «Πρόσεχε, Βραζιλία: Ο επιθετικός σκοράρει δύο ανάποδα ψαλίδια σε οκτώ ημέρες», υπογραμμίζοντας το εντυπωσιακό και θεαματικό στυλ του Μαροκινού, που θυμίζει το παραδοσιακό βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.Τα αθλητικά τμήματα μεγάλων εφημερίδων και ενημερωτικών sites της Αργεντινής, της Βραζιλίας και άλλων χωρών της Νότιας Αμερικής έχουν αναπαράξει εκτενώς βίντεο και φωτογραφίες από το δεύτερο γκολ του Ελ Κααμπί κόντρα στη Ζάμπια, σχολιάζοντας την «απίστευτη» και «εκπληκτική» ακροβατική του ικανότητα.Επίσης ορισμένα μέσα αναφέρθηκαν και στην ιστορία της ζωής του (πρώην μαραγκός), τονίζοντας πώς ένας παίκτης που ξεκίνησε από το μηδέν έφτασε να σκοράρει γκολ παγκόσμιας κλάσης.Globo Esporte (Βραζιλία): Το μεγαλύτερο αθλητικό δίκτυο της Βραζιλίας παρουσίασε το Μαρόκο ως τον «πιθανό αντίπαλο της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026», υπογραμμίζοντας ότι ο Ελ Κααμπί «κυριάρχησε» στο ματς με τη Ζάμπια σημειώνοντας δύο γκολ.TyC Sports (Αργεντινή): Χαρακτήρισε το γκολ του κόντρα στη Ζάμπια ως «tremendo golazo» (τρομερή γκολάρα), τονίζοντας την επαναλαμβανόμενη ικανότητά του στα ακροβατικά τελειώματα.Claro Sports (Μεξικό & Λατινική Αμερική): Ανέφερε ότι ο Ελ Κααμπί εφάρμοσε «την ίδια δόση» στη Ζάμπια όπως και στις Κομόρες, σημειώνοντας ότι «τις έχει προπονήσει καλά τις chilene» (chilena - η ονομασία του ανάποδου ψαλιδιού στη Νότια Αμερική).El Gráfico (Αργεντινή): Η ιστορική αθλητική εφημερίδα έκανε λόγο για «στιγμές καθαρής έμπνευσης» από τον έμπειρο επιθετικό, τοποθετώντας τον ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.