Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ποδοσφαιρικός «αστερισμός» στον ουρανό του Μαρόκου: Εντυπωσιακό drone show για τα ψαλιδάκια του Ελ Κααμπί
Ποδοσφαιρικός «αστερισμός» στον ουρανό του Μαρόκου: Εντυπωσιακό drone show για τα ψαλιδάκια του Ελ Κααμπί
Η Καζαμπλάνκα υποκλίθηκε στον φορ του Ολυμπιακού, ο οποίος μέσα σε δέκα ημέρες πέτυχε τρία γκολ με ανάποδο ψαλίδι, καθηλώνοντας τον ποδοσφαιρικό πλανήτη
Το Μαρόκο ζει και αναπνέει στους ρυθμούς του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τους συμπατριώτες του να βρίσκουν έναν μοναδικό και τεχνολογικά εντυπωσιακό τρόπο για να τον τιμήσουν. Ο νυχτερινός ουρανός της Καζαμπλάνκα φωτίστηκε από ένα φαντασμαγορικό drone show, το οποίο αναπαράστησε το πρόσφατο γκολ-ποίημα του επιθετικού του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάμπια.
Τρία ψαλιδάκια σε έναν μήνα!
Ο Δεκέμβριος θα μείνει στην ιστορία ως ο μήνας του «ανάποδου ψαλιδιού» για τον 32χρονο φορ. Ο Ελ Κααμπί κατάφερε το αδιανόητο, σημειώνοντας τρία γκολ με αυτή τη δύσκολη τεχνική μέσα σε μόλις δέκα ημέρες. Στην πρεμιέρα του τουρνουά με τις Κομόρες ο άσος του Ολυμπιακού άνοιξε τον χορό των εντυπωσιακών τερμάτων ενώ στο φινάλε των ομίλων με την Ζάμπια επανέλαβε το «κομψοτέχνημά» του, σφραγίζοντας την κυριαρχία του στα γήπεδα του Μαρόκου.
Με τα δύο ψαλιδάκια στο τουρνουά και ένα ακόμη σε συλλογικό επίπεδο μέσα στον ίδιο μήνα, ο Μαροκινός έχει γίνει το κεντρικό πρόσωπο των διεθνών αθλητικών Μέσων.
Το υπερθέαμα πάνω από την Καζαμπλάνκα
Οι Μαροκινοί φίλαθλοι, θέλοντας να δείξουν την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό τους στον ηγέτη της εθνικής τους ομάδας, οργάνωσαν μια επίδειξη με δεκάδες drones πάνω από ένα κεντρικό πάρκο της πόλης.
Κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία, εφημερίδες, ιστοσελίδες σε κάθε γωνιά του κόσμου αφιερώνουν-για μία ακόμα φορά- διθυραμβικά σχόλια στον Μαροκινό διεθνή επιθετικό του Ολυμπιακού για τα δύο γκολ, ιδιαίτερα το δεύτερο με ανάποδο ψαλίδι, που σημείωσε, στη νίκη (3-0) ου Μαρόκου επί της Ζάμπια.
Κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία και η CAF:
Reuters: «Ο Ελ Κααμπί σκοράρει με ένα από τα χαρακτηριστικά του ανάποδα ψαλίδια». Το πρακτορείο τονίζει την πειστική εμφάνιση του Μαρόκου που «καθάρισε» την πρωτιά στον όμιλο χάρη στα δύο γκολ του Ελ Κααμπί (το πρώτο με κεφαλιά στο 9' και το δεύτερο με το ακροβατικό στο 50').
Associated Press (AP): Το AP υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο ο Ελ Κααμπί «σφράγισε» τη νίκη με το θεαματικό του γκολ, το οποίο αρχικά ακυρώθηκε αλλά στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από το VAR, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στο στάδιο.
AFP (Agence France-Presse): Το AFP κάλυψε τον αγώνα εστιάζοντας στην πρόκριση του Μαρόκου ως πρώτου του ομίλου, σημειώνοντας τη σημασία των δύο γκολ του Ελ Κααμπί για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Τρία ψαλιδάκια σε έναν μήνα!
Ο Δεκέμβριος θα μείνει στην ιστορία ως ο μήνας του «ανάποδου ψαλιδιού» για τον 32χρονο φορ. Ο Ελ Κααμπί κατάφερε το αδιανόητο, σημειώνοντας τρία γκολ με αυτή τη δύσκολη τεχνική μέσα σε μόλις δέκα ημέρες. Στην πρεμιέρα του τουρνουά με τις Κομόρες ο άσος του Ολυμπιακού άνοιξε τον χορό των εντυπωσιακών τερμάτων ενώ στο φινάλε των ομίλων με την Ζάμπια επανέλαβε το «κομψοτέχνημά» του, σφραγίζοντας την κυριαρχία του στα γήπεδα του Μαρόκου.
Με τα δύο ψαλιδάκια στο τουρνουά και ένα ακόμη σε συλλογικό επίπεδο μέσα στον ίδιο μήνα, ο Μαροκινός έχει γίνει το κεντρικό πρόσωπο των διεθνών αθλητικών Μέσων.
Το υπερθέαμα πάνω από την Καζαμπλάνκα
Οι Μαροκινοί φίλαθλοι, θέλοντας να δείξουν την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό τους στον ηγέτη της εθνικής τους ομάδας, οργάνωσαν μια επίδειξη με δεκάδες drones πάνω από ένα κεντρικό πάρκο της πόλης.
🤯🎡 Spectacle de drones lumineux à Casablanca !— FRMF Xtra (@FRMFXtra) December 30, 2025
Le coup de ciseau légendaire d’Ayoub El Kaabi recréé dans le ciel… 🇲🇦✨ pic.twitter.com/Qkr2CyUsqo
Κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία και η CAF:
Reuters: «Ο Ελ Κααμπί σκοράρει με ένα από τα χαρακτηριστικά του ανάποδα ψαλίδια». Το πρακτορείο τονίζει την πειστική εμφάνιση του Μαρόκου που «καθάρισε» την πρωτιά στον όμιλο χάρη στα δύο γκολ του Ελ Κααμπί (το πρώτο με κεφαλιά στο 9' και το δεύτερο με το ακροβατικό στο 50').
Associated Press (AP): Το AP υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο ο Ελ Κααμπί «σφράγισε» τη νίκη με το θεαματικό του γκολ, το οποίο αρχικά ακυρώθηκε αλλά στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από το VAR, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στο στάδιο.
AFP (Agence France-Presse): Το AFP κάλυψε τον αγώνα εστιάζοντας στην πρόκριση του Μαρόκου ως πρώτου του ομίλου, σημειώνοντας τη σημασία των δύο γκολ του Ελ Κααμπί για την επίτευξη αυτού του στόχου.
CAF Online (Επίσημη ιστοσελίδα της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου): Στο ρεπορτάζ της, η CAF ανέφερε τις δηλώσεις του Ελ Κααμπί μετά το ματς, ο οποίος ανακηρύχθηκε "Man of the Match" (Πολυτιμότερος Παίκτης): «Τελειώσαμε στην κορυφή του ομίλου μας. Αυτός ήταν ο στόχος μας, και σημαίνει ότι θα παραμείνουμε στο Ραμπάτ».
Κορυφαίες ιστοσελίδες
The Athletic / New York Times: «El Kaabi is a joke» (Ο Ελ Κααμπί είναι εξωπραγματικός). Τόνισε ότι το να σκοράρει κανείς δύο ανάποδα ψαλίδια σε τρία παιχνίδια μιας διοργάνωσης είναι «παράλογο» και «απίστευτο», χαρακτηρίζοντας την επίδοση «παλαβή».
ESPN.com: Το παγκόσμιο αθλητικό δίκτυο κάλυψε εκτενώς τη νίκη του Μαρόκου, εστιάζοντας στην «καθαρή» πρόκριση και την κλάση του Ελ Κααμπί, ο οποίος, μαζί με τον Μπραχίμ Ντίας, βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.
beIN SPORTS: Το δίκτυο έθεσε το ερώτημα αν το γκολ του κόντρα στη Ζάμπια αξίζει το Βραβείο Puskas (καλύτερο γκολ της χρονιάς), αναδεικνύοντας τη θεαματική του εκτέλεση.
Flashscore.com: Η ιστοσελίδα με τα ζωντανά σκορ έκανε λόγο για «καταιγίδα» του Μαρόκου που οδήγησε σε θρίαμβο 3-0, με τον Ελ Κααμπί να σφραγίζει τη νίκη με το δεύτερο γκολ του.
Olympics.com: Η επίσημη ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων κάλυψε τη νίκη, τονίζοντας ότι ο Ελ Κααμπί οδήγησε τους γηπεδούχους στους «16», επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά.
Διεθνή πρωτοσέλιδα
The Guardian (Μεγάλη Βρετανία): «Ο Ελ Κααμπί ανέβηκε ξανά στο "ποδήλατό" του καθώς το Μαρόκο προελαύνει». Η εφημερίδα στέκεται στο γεγονός ότι το «ανάποδο ψαλίδι» (bicycle kick) έχει γίνει πλέον το σήμα κατατεθέν του επιθετικού του Ολυμπιακού.
L'Équipe (Γαλλία): Η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται στην «απόλυτη κυριαρχία» του Μαρόκου και του Ελ Κααμπί, σημειώνοντας ότι η ομάδα του Ρεγκραγκί δείχνει πλέον γιατί είναι το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης.
La Gazzetta dello Sport (Ιταλία): Εστιάζει στην «ακροβατική φύση» του Μαροκινού φορ, σημειώνοντας ότι η ικανότητά του στα ανάποδα ψαλίδια τον καθιστά έναν από τους πιο θεαματικούς επιθετικούς που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Marca (Ισπανία): Εστιάζει στη συνεργασία του Ελ Κααμπί με τον Μπραχίμ Ντίας χαρακτηρίζοντάς τους ως ένα «φονικό δίδυμο» που δεν άφησε περιθώρια στη Ζάμπια.
Le Monde (Γαλλία): Ανέφερε ότι τα δύο γκολ (brace) του Ελ Κααμπί βοήθησαν το Μαρόκο να φτάσει στη φάση των «16» και να σφραγίσει την πρωτιά στον όμιλο.
Τα κορυφαία ΜΜΕ του Μαρόκου
Στο Μαρόκο, ο Τύπος και τα Μέσα Ενημέρωσης έχουν μετατρέψει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε εθνικό ήρωα κατά τη διάρκεια του AFCON 2025, εστιάζοντας στην ιστορική του επίδοση και στον ρόλο του ως «ενωτική δύναμη» της ομάδας.
Hespress: «Ο Ελ Κααμπί "γράφει" ιστορία στο Ραμπάτ». Το μέσο υπογράμμισε ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει δύο ανάποδα ψαλίδια στην ίδια διοργάνωση AFCON.
Morocco World News: «Θεαματικός Ελ Κααμπί: Το ακροβατικό γκολ που "τρέλανε" το Instagram». Αναφέρθηκε στην τεράστια απήχηση που είχε το γκολ του στα social media, χαρακτηρίζοντάς το ως την κορυφαία στιγμή του τουρνουά μέχρι τώρα.
Assahifa English: «Κυριαρχία και πρόκριση με την υπογραφή του Ελ Κααμπί». Εστίασε στην απόλυτη αποτελεσματικότητά του, σημειώνοντας ότι μετέτρεψε σε γκολ και τις δύο ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν (μία κεφαλιά και ένα ψαλίδι).
2M (Εθνική Τηλεόραση): «Ο Ελ Κααμπί σφραγίζει την πρωτιά». Στα ρεπορτάζ της τόνισε ότι ο παίκτης έδειξε πως είναι ο «φονιάς» που χρειαζόταν το Μαρόκο για να διεκδικήσει το τρόπαιο εντός έδρας.
Le Matin: «Το "κανόνι" του Ολυμπιακού που δεν σταματά» – Προβάλλεται η εξαιρετική του φόρμα, σημειώνοντας ότι μετέφερε την εκτελεστική δεινότητα από την Ελλάδα απευθείας στα γήπεδα του Μαρόκου.
Κάλυψη στα ΜΜΕ της Νότιας Αμερικής
Σύγκριση με το «Βραζιλιάνικο» στυλ: Ορισμένα αθλητικά μέσα, όπως το Yahoo Sports, αναδημοσίευσαν άρθρο με τίτλο «Πρόσεχε, Βραζιλία: Ο επιθετικός σκοράρει δύο ανάποδα ψαλίδια σε οκτώ ημέρες», υπογραμμίζοντας το εντυπωσιακό και θεαματικό στυλ του Μαροκινού, που θυμίζει το παραδοσιακό βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
Τα αθλητικά τμήματα μεγάλων εφημερίδων και ενημερωτικών sites της Αργεντινής, της Βραζιλίας και άλλων χωρών της Νότιας Αμερικής έχουν αναπαράξει εκτενώς βίντεο και φωτογραφίες από το δεύτερο γκολ του Ελ Κααμπί κόντρα στη Ζάμπια, σχολιάζοντας την «απίστευτη» και «εκπληκτική» ακροβατική του ικανότητα.
Επίσης ορισμένα μέσα αναφέρθηκαν και στην ιστορία της ζωής του (πρώην μαραγκός), τονίζοντας πώς ένας παίκτης που ξεκίνησε από το μηδέν έφτασε να σκοράρει γκολ παγκόσμιας κλάσης.
Globo Esporte (Βραζιλία): Το μεγαλύτερο αθλητικό δίκτυο της Βραζιλίας παρουσίασε το Μαρόκο ως τον «πιθανό αντίπαλο της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026», υπογραμμίζοντας ότι ο Ελ Κααμπί «κυριάρχησε» στο ματς με τη Ζάμπια σημειώνοντας δύο γκολ.
TyC Sports (Αργεντινή): Χαρακτήρισε το γκολ του κόντρα στη Ζάμπια ως «tremendo golazo» (τρομερή γκολάρα), τονίζοντας την επαναλαμβανόμενη ικανότητά του στα ακροβατικά τελειώματα.
Claro Sports (Μεξικό & Λατινική Αμερική): Ανέφερε ότι ο Ελ Κααμπί εφάρμοσε «την ίδια δόση» στη Ζάμπια όπως και στις Κομόρες, σημειώνοντας ότι «τις έχει προπονήσει καλά τις chilene» (chilena - η ονομασία του ανάποδου ψαλιδιού στη Νότια Αμερική).
El Gráfico (Αργεντινή): Η ιστορική αθλητική εφημερίδα έκανε λόγο για «στιγμές καθαρής έμπνευσης» από τον έμπειρο επιθετικό, τοποθετώντας τον ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.
Κορυφαίες ιστοσελίδες
The Athletic / New York Times: «El Kaabi is a joke» (Ο Ελ Κααμπί είναι εξωπραγματικός). Τόνισε ότι το να σκοράρει κανείς δύο ανάποδα ψαλίδια σε τρία παιχνίδια μιας διοργάνωσης είναι «παράλογο» και «απίστευτο», χαρακτηρίζοντας την επίδοση «παλαβή».
ESPN.com: Το παγκόσμιο αθλητικό δίκτυο κάλυψε εκτενώς τη νίκη του Μαρόκου, εστιάζοντας στην «καθαρή» πρόκριση και την κλάση του Ελ Κααμπί, ο οποίος, μαζί με τον Μπραχίμ Ντίας, βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.
beIN SPORTS: Το δίκτυο έθεσε το ερώτημα αν το γκολ του κόντρα στη Ζάμπια αξίζει το Βραβείο Puskas (καλύτερο γκολ της χρονιάς), αναδεικνύοντας τη θεαματική του εκτέλεση.
Flashscore.com: Η ιστοσελίδα με τα ζωντανά σκορ έκανε λόγο για «καταιγίδα» του Μαρόκου που οδήγησε σε θρίαμβο 3-0, με τον Ελ Κααμπί να σφραγίζει τη νίκη με το δεύτερο γκολ του.
Olympics.com: Η επίσημη ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων κάλυψε τη νίκη, τονίζοντας ότι ο Ελ Κααμπί οδήγησε τους γηπεδούχους στους «16», επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά.
Διεθνή πρωτοσέλιδα
The Guardian (Μεγάλη Βρετανία): «Ο Ελ Κααμπί ανέβηκε ξανά στο "ποδήλατό" του καθώς το Μαρόκο προελαύνει». Η εφημερίδα στέκεται στο γεγονός ότι το «ανάποδο ψαλίδι» (bicycle kick) έχει γίνει πλέον το σήμα κατατεθέν του επιθετικού του Ολυμπιακού.
L'Équipe (Γαλλία): Η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται στην «απόλυτη κυριαρχία» του Μαρόκου και του Ελ Κααμπί, σημειώνοντας ότι η ομάδα του Ρεγκραγκί δείχνει πλέον γιατί είναι το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης.
La Gazzetta dello Sport (Ιταλία): Εστιάζει στην «ακροβατική φύση» του Μαροκινού φορ, σημειώνοντας ότι η ικανότητά του στα ανάποδα ψαλίδια τον καθιστά έναν από τους πιο θεαματικούς επιθετικούς που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Marca (Ισπανία): Εστιάζει στη συνεργασία του Ελ Κααμπί με τον Μπραχίμ Ντίας χαρακτηρίζοντάς τους ως ένα «φονικό δίδυμο» που δεν άφησε περιθώρια στη Ζάμπια.
Le Monde (Γαλλία): Ανέφερε ότι τα δύο γκολ (brace) του Ελ Κααμπί βοήθησαν το Μαρόκο να φτάσει στη φάση των «16» και να σφραγίσει την πρωτιά στον όμιλο.
Τα κορυφαία ΜΜΕ του Μαρόκου
Στο Μαρόκο, ο Τύπος και τα Μέσα Ενημέρωσης έχουν μετατρέψει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε εθνικό ήρωα κατά τη διάρκεια του AFCON 2025, εστιάζοντας στην ιστορική του επίδοση και στον ρόλο του ως «ενωτική δύναμη» της ομάδας.
Hespress: «Ο Ελ Κααμπί "γράφει" ιστορία στο Ραμπάτ». Το μέσο υπογράμμισε ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει δύο ανάποδα ψαλίδια στην ίδια διοργάνωση AFCON.
Morocco World News: «Θεαματικός Ελ Κααμπί: Το ακροβατικό γκολ που "τρέλανε" το Instagram». Αναφέρθηκε στην τεράστια απήχηση που είχε το γκολ του στα social media, χαρακτηρίζοντάς το ως την κορυφαία στιγμή του τουρνουά μέχρι τώρα.
Assahifa English: «Κυριαρχία και πρόκριση με την υπογραφή του Ελ Κααμπί». Εστίασε στην απόλυτη αποτελεσματικότητά του, σημειώνοντας ότι μετέτρεψε σε γκολ και τις δύο ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν (μία κεφαλιά και ένα ψαλίδι).
2M (Εθνική Τηλεόραση): «Ο Ελ Κααμπί σφραγίζει την πρωτιά». Στα ρεπορτάζ της τόνισε ότι ο παίκτης έδειξε πως είναι ο «φονιάς» που χρειαζόταν το Μαρόκο για να διεκδικήσει το τρόπαιο εντός έδρας.
Le Matin: «Το "κανόνι" του Ολυμπιακού που δεν σταματά» – Προβάλλεται η εξαιρετική του φόρμα, σημειώνοντας ότι μετέφερε την εκτελεστική δεινότητα από την Ελλάδα απευθείας στα γήπεδα του Μαρόκου.
Κάλυψη στα ΜΜΕ της Νότιας Αμερικής
Σύγκριση με το «Βραζιλιάνικο» στυλ: Ορισμένα αθλητικά μέσα, όπως το Yahoo Sports, αναδημοσίευσαν άρθρο με τίτλο «Πρόσεχε, Βραζιλία: Ο επιθετικός σκοράρει δύο ανάποδα ψαλίδια σε οκτώ ημέρες», υπογραμμίζοντας το εντυπωσιακό και θεαματικό στυλ του Μαροκινού, που θυμίζει το παραδοσιακό βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
Τα αθλητικά τμήματα μεγάλων εφημερίδων και ενημερωτικών sites της Αργεντινής, της Βραζιλίας και άλλων χωρών της Νότιας Αμερικής έχουν αναπαράξει εκτενώς βίντεο και φωτογραφίες από το δεύτερο γκολ του Ελ Κααμπί κόντρα στη Ζάμπια, σχολιάζοντας την «απίστευτη» και «εκπληκτική» ακροβατική του ικανότητα.
Επίσης ορισμένα μέσα αναφέρθηκαν και στην ιστορία της ζωής του (πρώην μαραγκός), τονίζοντας πώς ένας παίκτης που ξεκίνησε από το μηδέν έφτασε να σκοράρει γκολ παγκόσμιας κλάσης.
Globo Esporte (Βραζιλία): Το μεγαλύτερο αθλητικό δίκτυο της Βραζιλίας παρουσίασε το Μαρόκο ως τον «πιθανό αντίπαλο της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026», υπογραμμίζοντας ότι ο Ελ Κααμπί «κυριάρχησε» στο ματς με τη Ζάμπια σημειώνοντας δύο γκολ.
TyC Sports (Αργεντινή): Χαρακτήρισε το γκολ του κόντρα στη Ζάμπια ως «tremendo golazo» (τρομερή γκολάρα), τονίζοντας την επαναλαμβανόμενη ικανότητά του στα ακροβατικά τελειώματα.
Claro Sports (Μεξικό & Λατινική Αμερική): Ανέφερε ότι ο Ελ Κααμπί εφάρμοσε «την ίδια δόση» στη Ζάμπια όπως και στις Κομόρες, σημειώνοντας ότι «τις έχει προπονήσει καλά τις chilene» (chilena - η ονομασία του ανάποδου ψαλιδιού στη Νότια Αμερική).
El Gráfico (Αργεντινή): Η ιστορική αθλητική εφημερίδα έκανε λόγο για «στιγμές καθαρής έμπνευσης» από τον έμπειρο επιθετικό, τοποθετώντας τον ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα