ΔΕΗ: Ισχυρό α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €400 εκατ. ενώ οι επενδύσεις σε 1,4 δισ. ευρώ - Η διοίκηση επιβεβαίωσε τον στόχο για EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 - Το μήνυμα από τον Γεώργιο Στάσση