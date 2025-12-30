Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Serie A: «Ζωντανή» για τον τίτλο η Ρόμα, 3-1 την Τζένοα
Οι «τζιαλορόσι» πλησίασαν στο -3 από την πρωτοπόρο, Ίντερ, αλλά με ματς περισσότερο - Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης
«Ζωντανή» στη «μάχη» του τίτλου στη Serie A έμεινε η Ρόμα. Η ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο το 2025, επικρατώντας στο «Ολίμπικο» με 3-1 της Τζένοα για την 17η αγωνιστική και πλησιάζοντας στο -3 από την πρωτοπόρο, Ίντερ, αλλά με ματς περισσότερο.
Η «σεμνή τελετή» στην «αιώνια πόλη» είχε τελειώσει με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Αυτό διότι οι «τζαλορόσι» μέσα σε 18 αγωνιστικά λεπτά (14'-31') σκόραραν τρεις φορές (Σούλε, Κονέ, Φέργκιουσον) κι όπως γίνεται αντιληπτό το δεύτερο ημίχρονο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το μόνο που κατάφεραν οι Γενοβέζοι ήταν να μειώσουν στο φινάλε με τον 19χρονο, Τζεφ Εκατόρ.
Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή των «Ρωμαίων».
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0 (48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 0-3 (20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2 (28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)
Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1 (90'+5 Ντέιβις - 80' Βεσίνο)
Πίζα-Γιουβέντους 0-2 (73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)
Μίλαν-Βερόνα 3-0 (45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)
Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2 (13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)
Βαθμολογία
Ίντερ 36 -16αγ.
Μίλαν 35 -16αγ.
Νάπολι 34 -16αγ.
Ρόμα 33
Γιουβέντους 32
Κόμο 27 -16αγ.
Μπολόνια 26 -16αγ.
Λάτσιο 24
Αταλάντα 22
Ουντινέζε 22
Σασουόλο 22
Κρεμονέζε 21
Τορίνο 20
Κάλιαρι 18
Πάρμα 17 -16αγ.
Λέτσε 16 -16αγ.
Τζένοα 14
Βερόνα 12 -16αγ.
Πίζα 11
Φιορεντίνα 9
