Serie A: «Ζωντανή» για τον τίτλο η Ρόμα, 3-1 την Τζένοα

Οι «τζιαλορόσι» πλησίασαν στο -3 από την πρωτοπόρο, Ίντερ, αλλά με ματς περισσότερο - Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης