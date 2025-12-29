Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Γουόρντ στους EURO INSIDERS: «Είναι τρελό να παρακολουθείς τον Βεζένκοβ, δυσκολότερος αντίπαλος ο Γκούντουριτς»
Απολαυστική συζήτηση του Τάισον Γουόρντ με τους EURO INSIDERS, με τον Αμερικανό να αποθεώνει τον Γιώργο Μπαρτζώκα, έναν συμπαίκτη του και έναν αντίπαλο
Ο Τάισον Γουόρντ τον τελευταίο μήνα είναι εκτός λόγω ενός τραυματισμού στον ώμο και λείπει πολύ από τον Ολυμπιακό, του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Αμερικανός μίλησε στους EURO INSIDERS για την εμπειρία του στον Ολυμπιακό, τον καλύτερο παίκτη στη λίγκα, τον δυσκολότερο αντίπαλο και την θητεία του στην Παρί.
Για τον παίκτη που τον εξέπληξε περισσότερο από κάθε άλλον στον Ολυμπιακό μίλησε ο Τάισον Γουόρντ, τον οποίο φιλοξένησαν οι EURO INSIDERS στο YouTube.
«Είναι τρελό να παρακολουθείς τον Σάσα Βεζένκοβ. Προσπαθώ να μαθαίνω βλέποντάς τον να παίζει. Είναι τρομερός. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται χωρίς τη μπάλα, δεν την χρειάζεται για να σκοράρει.
Είναι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Παίρνει ριμπάουντ, στήνει σκριν και η μπάλα έρχεται στα χέρια του. Είναι αλτρουιστής και αυτό τον κάνει σπουδαίο» είπε ο παίκτης των ερυθρόλευκων.
Όσο για τον δυσκολότερο αντίπαλο; Απάντησε πως: «Άλλοι θα πουν τον Ναν ή τον Έντουαρντς. Εγώ θα πω τον Μάρκο Γκούντουριτς. Πέρυσι δεν με έβλεπε. Με ενόχλησε.
Ο Φρανσίσκο με διέλυσε, αλλά είχαμε τις στιγμές μας. Ο Γκούντουριτς διαλύει το μυαλό μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν τον φοβάμαι, μη με παρεξηγήσετε, απλά είναι σαν να με βλέπει και αυτό με τρελαίνει.
Πέρυσι, στο πρώτο ματς των playoffs, δεν σκόραρε. Έκανα καλή δουλειά. Στα πρώτα ματς όμως είχε βάλει από 20. Ήταν αποτελεσματικός. Δεν ήξερα τι να πω».
«Όταν νικήσαμε το BCL, έλεγα ότι θέλω να παίξω στο NBA. Όταν κερδίσαμε το EuroCup, είχα την ευκαιρία να πάω με Two-Way, όμως είπα ότι πολλοί ονειρεύονταν να παίξουν στη EuroLeague και ήθελα να βρεθώ στο υψηλότερο επίπεδο.
Είπα ότι θα αποδείξω ποιος είμαι. Δεν λέω ότι το όνειρο του NBA έχει χαθεί, αλλά την ίδια στιγμή καταλαβαίνω τι έχω μπροστά μου, είμαι ευλογημένος που μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το επίπεδο.
Τα χρήματα μετρούν, αλλά την ίδια στιγμή, παίζεις στη EuroLeague, βλέπεις την αγάπη από τους οπαδούς, σε σέβονται κι ας είναι και οπαδοί του Παναθηναϊκού ή άλλων ομάδων.
Σε αναγνωρίζουν, αγαπούν το μπάσκετ, αυτό είναι ευλογία» πρόσθεσε ο Αμερικανός φόργουορντ.
«Σημαίνει πολλά για εμένα να παίζω στον Ολυμπιακό. Πέρυσι μείναμε με την Παρί στον Πειραιά και κοιτάζαμε το νερό με τον Τι Τζέι Σορτς. Λέγαμε ότι θα είναι τρελό να παίξουμε εδώ του χρόνου.
Όχι μόνο οι δυο μας, αλλά όλη η ομάδα. Δεν ήρθα στον Ολυμπιακό για τα χρήματα, άφησα μία πολύ καλή πρόταση, αυτό ήταν το μέρος για εμένα.
