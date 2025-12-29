Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Αρτέτα: «Θα κινηθούμε ενεργά για ενίσχυση τον Ιανουάριο»
Παρά την πρώτη θέση στην Premier League, οι «Gunners» αναζητούν λύσεις στην αγορά για να καλύψουν τα μεγάλα κενά που άφησαν οι μακροχρόνιοι τραυματισμοί
Η Άρσεναλ μπορεί να οδηγεί την κούρσα της Premier League, όμως ο Μίκελ Αρτέτα δεν εφησυχάζει. Ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, ο Ισπανός τεχνικός παραδέχθηκε ότι ο σύλλογος θα αναζητήσει «ενεργά» ενισχύσεις για να θωρακίσει το ρόστερ του, το οποίο έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τραυματισμούς φέτος.
«Νοσοκομείο» η γραμμή άμυνας
Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική, ο Αρτέτα εξήγησε ότι οι κινήσεις του συλλόγου θα εξαρτηθούν από την κατάσταση των παικτών που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο.
Οι Τίμπερ, Καλαφιόρι και Μοσκέρα ταλαιπωρούνται από φυσικά προβλήματα, περιορίζοντας δραματικά τις επιλογές στα μετόπισθεν. Η απουσία του Κάι Χάβερτς παραμένει το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς ο Γερμανός διεθνής παραμένει εκτός δράσης σχεδόν από την έναρξη του πρωταθλήματος.
Ο Αρτέτα ήταν σαφής ως προς τις προθέσεις της διοίκησης, τονίζοντας ότι η Άρσεναλ οφείλει να είναι έτοιμη για όλα:
«Πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα για τον χρόνο αποθεραπείας ορισμένων παικτών. Πρέπει να ψάξουμε ενεργά στην αγορά. Το αν θα καταφέρουμε τελικά να ολοκληρώσουμε κάποια μεταγραφή είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δουλειά μας είναι να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί».
Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Άρσεναλ να μην επαναλάβει λάθη του παρελθόντος, όπου η έλλειψη βάθους στο ρόστερ της στέρησε τον τίτλο στο φινάλε. Με τον Ιανουάριο να πλησιάζει, οι Λονδρέζοι φαίνεται πως θα είναι από τους πιο δραστήριους «παίκτες» στο μεταγραφικό παζάρι.
