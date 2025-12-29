Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Το συγκινητικό αντίο του δακρυσμένου Ανδρέα Τεττέη στην Κηφισιά
Ο νεαρός επιθετικός αποχαιρετά την ομάδα της καρδιάς του μετά από έξι χρόνια, θυμάται το ιστορικό γκολ στη Νέα Σμύρνη και δηλώνει «ο πιο φανατικός οπαδός της»
Με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΠΑΕ Κηφισιά, ο Ανδρέας Τεττέη αποχαιρέτησε τον σύλλογο στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και καθιερώθηκε στις επαγγελματικές κατηγορίες.
Ο κύκλος των έξι ετών έκλεισε, με τον νεαρό επιθετικό να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τις στιγμές που χαρακτήρισαν την καριέρα του.
Tο μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη:
«Είμαι ο Ανδρέας Τεττέη και αυτό είναι το αντίο μου. Είναι το πιο δύσκολο αντίο και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να έρθει αυτή η στιγμή τόσο γρήγορα αυτήν τη χρόνια. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
Δεν το περίμενα ότι αυτή η ιστορία στην Κηφισιά θα κρατούσε έξι χρόνια. Είμαι ευγνώμων γιατί αυτά τα χρόνια δεν θα τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
Η σχέση μου με τον Πάνο Πρίτσα είναι... Δεν μπορώ να το περιγράψω... Σαν μεγαλύτερος αδελφός. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ.
Χωρίς τον κύριο Πρίτσα θα ήμουν ένα τίποτα στην Κηφισιά. Ήταν ο άνθρωπος που με στήριξε, με βοήθησε κι ένας από τους λόγους που έγιναν όλα αυτά. Πέρα από πρόεδρος κοιτούσε πάντα το καλύτερο για μένα. Με βάφτισε. Ήταν πάντα εκεί σε καλές και δύσκολες στιγμές.
Θυμάμαι το γκολ στη Νέα Σμύρνη. Ήταν το ιστορικό γκολ που η Κηφισιά πήρε την άνοδο στη Super League 2. Aπό εκείνο το ματς ξεκίνησε ο κόσμος να με μαθαίνει.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την άνοδο από τη Β' στην Α' Κατηγορία, την πρώτη χρονιά. Δεν ήθελα να φύγω όταν ήρθε η πρόταση από τη Βίμποργκ. Ήθελα να βοηθήσεω να βγει η ομάδα στην Α' Εθνική επειδή εκεί της αξίζει να είναι.
Δεν θα γινόταν να μην ήμουν στην Καλαμάτα για να πανηγυρίσουμε μαζί. Ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίζαμε εκείνο το ματς. Πήγα στα αποδυτήρια να πανηγυρίσω μαζί τους σαν να έβαλα εγώ αυτό το γκολ.
Θα κρατήσω για πάντα αυτή την επικαλαμίδα με το τρόπαιο της Super League 2 και τη μητέρα μου. Είναι από τις πιο ευτυχσιμένες μέρες της ζωής μου.
Θα είμαι πάντα δίπλα την Κηφισιά. Όπου και να είναι. Θα τη στηρίζω για μια ζωή. Μια αγκαλιά με τον Πάνο, τον κύριο Χρήστο και τον Κωνσταντίνο. Είμαι και θα είμαι ο πιο φανατικός οπαδός της ομάδας».
