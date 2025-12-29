Το συγκινητικό αντίο του δακρυσμένου Ανδρέα Τεττέη στην Κηφισιά

Ο νεαρός επιθετικός αποχαιρετά την ομάδα της καρδιάς του μετά από έξι χρόνια, θυμάται το ιστορικό γκολ στη Νέα Σμύρνη και δηλώνει «ο πιο φανατικός οπαδός της»