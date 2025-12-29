ΑΕΚ: «Έκλεισε» τον 20χρονο διεθνή Βούλγαρο στόπερ Μάρτιν Γκεοργκίεφ
ΑΕΚ Μάρτιν Γκεοργκίεφ

ΑΕΚ: «Έκλεισε» τον 20χρονο διεθνή Βούλγαρο στόπερ Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο 20χρονος διεθνής Βούλγαρος αμυντικός, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, με την Ένωση να φτάνει σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας

ΑΕΚ: «Έκλεισε» τον 20χρονο διεθνή Βούλγαρο στόπερ Μάρτιν Γκεοργκίεφ
Την πρώτη «χειμερινή», μεταγραφική κίνησή της ολοκλήρωσε η ΑΕΚ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου, διεθνούς Βούλγαρου κεντρικού αμυντικού Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Ο νεαρός στόπερ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ και να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα».

Ο Γκεοργκίεφ, που μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση του δεξιού μπακ θεωρείται ένα απ’ τα πλέον ανερχόμενα ταλέντα του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Έχει μετρήσει ήδη 90 επίσημες συμμετοχές με τη Σλάβια Σόφιας με απολογισμό 4 γκολ, ενώ τη σεζόν 2022/23 αγωνίστηκε ως δανεικός στην U19 της Μπαρτσελόνα.

MARTIN GEORGIEV | Welcome To Barcelona 2022 (HD)
