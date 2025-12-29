ΑΕΚ: «Έκλεισε» τον 20χρονο διεθνή Βούλγαρο στόπερ Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο 20χρονος διεθνής Βούλγαρος αμυντικός, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, με την Ένωση να φτάνει σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας
Την πρώτη «χειμερινή», μεταγραφική κίνησή της ολοκλήρωσε η ΑΕΚ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου, διεθνούς Βούλγαρου κεντρικού αμυντικού Μάρτιν Γκεοργκίεφ.
Ο νεαρός στόπερ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ και να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα».
Ο Γκεοργκίεφ, που μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση του δεξιού μπακ θεωρείται ένα απ’ τα πλέον ανερχόμενα ταλέντα του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Έχει μετρήσει ήδη 90 επίσημες συμμετοχές με τη Σλάβια Σόφιας με απολογισμό 4 γκολ, ενώ τη σεζόν 2022/23 αγωνίστηκε ως δανεικός στην U19 της Μπαρτσελόνα.
