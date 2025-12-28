Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τζένοα και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον Μανδά, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο
Σύμφωνα με πληροφορίες του διακεκριμένου δημοσιογράφου, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Παναθηναϊκός δεν παίζει μόνος του για την απόκτηση του Έλληνα γκολκίπερ
Όσο πηγαίνουμε κοντά στον Γενάρη, τόσο θα πληθαίνουν τα μεταγραφικά σενάρια, ειδικά αυτά που αφορούν τις ελληνικές ομάδες.
Εδώ και λίγο καιρό έχει αποκαλυφθεί το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος δεν αγωνίζεται καθόλου στη Λάτσιο.
Όμως οι «πράσινοι» δεν παίζουν μόνοι τους αφού σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ομάδες από την Ιταλία ενδιαφέρονται για τον Έλληνα κίπερ.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Τζένοα ήταν η τελευταία ομάδα που ζήτησε δανεικό τον Έλληνα τερματοφύλακα της Λάτσιο, ωστόσο η ομάδα της Ρώμης απάντησε ότι δεν τον παραχωρεί υπό την μορφή δανεισμού.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γιουβέντους είναι η έτερη ομάδα της Serie A που είναι ζεστή για τον Μανδά και προτίθεται να καταθέσει πρόταση σε περίπτωση αποχώρησης του Ματία Περίν.
Αυτό που τονίζεται πάντως είναι ότι οι λατσιάλι θα ήθελαν να παραχωρήσουν τον Μανδά με κανονική μεταγραφή, ούτως ώστε τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία να χρησιμοποιηθούν για μεταγραφική ενίσχυση σε άλλες θέσεις.
Il punto sul mercato della @OfficialSSLazio: richiesta dal @GenoaCFC per Mandas, per cui anche la @juventusfc ha chiesto informazioni. In entrata si guardano diversi giocatori per il ruolo di mezzala, di vice Zaccagni e di centravanti in caso di uscita di Castellanos…— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 28, 2025
