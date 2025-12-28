Τζένοα και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον Μανδά, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο
Τζένοα και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον Μανδά, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του διακεκριμένου δημοσιογράφου, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Παναθηναϊκός δεν παίζει μόνος του για την απόκτηση του Έλληνα γκολκίπερ

Τζένοα και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον Μανδά, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο
Όσο πηγαίνουμε κοντά στον Γενάρη, τόσο θα πληθαίνουν τα μεταγραφικά σενάρια, ειδικά αυτά που αφορούν τις ελληνικές ομάδες.

Εδώ και λίγο καιρό έχει αποκαλυφθεί το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος δεν αγωνίζεται καθόλου στη Λάτσιο

Όμως οι «πράσινοι» δεν παίζουν μόνοι τους αφού σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ομάδες από την Ιταλία ενδιαφέρονται για τον Έλληνα κίπερ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Τζένοα ήταν η τελευταία ομάδα που ζήτησε δανεικό τον Έλληνα τερματοφύλακα της Λάτσιο, ωστόσο η ομάδα της Ρώμης απάντησε ότι δεν τον παραχωρεί υπό την μορφή δανεισμού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γιουβέντους είναι η έτερη ομάδα της Serie A που είναι ζεστή για τον Μανδά και προτίθεται να καταθέσει πρόταση σε περίπτωση αποχώρησης του Ματία Περίν.

Αυτό που τονίζεται πάντως είναι ότι οι λατσιάλι θα ήθελαν να παραχωρήσουν τον Μανδά με κανονική μεταγραφή, ούτως ώστε τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία να χρησιμοποιηθούν για μεταγραφική ενίσχυση σε άλλες θέσεις.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

