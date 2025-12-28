ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο επέστρεψε με... φόρα, «ξύπνησε» τους Μπακς και νίκησαν 103-112 τους Μπουλς

Ο Greek Freak πάτησε ξανά παρκέ και με 29 πόντους οδήγησε την ομάδα του Μιλγουόκι σε μία σημαντική νίκη με 112-103 μέσα στο Σικάγο