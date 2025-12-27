Παυλίδης: «Φανταστικό να βρίσκομαι κοντά σε Χάαλαντ και Εμπαπέ»



Η συνέντευξη του Βαγγέλη Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στο επίσημο σάιτ της Μπενφίκα με αφορμή το γεγονός ότι έφτασε τα 50 γκολ με την φανέλα της ομάδας του. Ο Έλληνας επιθετικός τόνισε πως είναι υπέροοχο συναίσθημα και ότι δεν περίμενε να τα καταφέρει τόσο γρήγορα.Παράλληλα, σχολίασε τα χατ τρικ που έχει πετύχει με την φανέλα των Λουζιτανών ξεκαθαρίζοντας πως το αγαπημένο του είναι εκείνο κόντρα στην Μπαρτσελόνα ενώ δεν παρέλειψε να περιγράψει την χαρά που νιώθει για το γεγονός πως το 2025 βρέθηκε κοντά στους Χάαλαντ και Μπαπέ σε επίπεδα σκοραρίσματος.«Είναι πραγματικά ένα απίστευτο συναίσθημα. Δεν περίμενα να έχω ήδη 50 γκολ, είμαι στη Μπενφίκα μόλις έναν χρόνο και μισό. Είμαι πραγματικά χαρούμενος με αυτό το ρεκόρ.»«Ήταν ένα συναισθηματικό γκολ και ταυτόχρονα ανακουφιστικό. Το να θυμάσαι το πρώτο σου γκολ με τη Μπενφίκα είναι πάντα ξεχωριστό.»«Νομίζω ότι ήταν το γκολ απέναντι στη Μονακό, εκτός έδρας. Καλή τεχνική, καλή πάσα από τον Τομάς (Αραούχο). Ήταν ένα καλό, όμορφο γκολ και μια σημαντική νίκη.»«Δεν ξέρω. Θα διαλέξω ένα από τα τρία που πέτυχα στο Πόρτο.»«Στο Λιγκ Καπ. Μπήκα ως αλλαγή… Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα εδώ στη Μπενφίκα, αλλά φυσικά το να σκοράρεις γκολ σε κάνει πάντα να νιώθεις καλύτερα και πιο σημαντικός για την ομάδα.»«Ήταν απέναντι στην… Μπαρτσελόνα. Πραγματικά ξεχωριστό και σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μου. Ήταν το πρώτο μου χατ-τρικ στο Champions League, απίστευτο.»«Δεν ήταν και τόσα πολλά, νομίζω ήταν τέσσερα. Εύκολη ερώτηση. Μπαρτσελόνα, Πόρτο, Μορεϊρένσε και… δεν θυμάμαι το άλλο. Αρούκα, αυτό είναι.»«Είναι πάντα ωραίο να ακούς θετικά λόγια από τον προπονητή και να βλέπεις τις προσπάθειές σου να αναγνωρίζονται, πέρα από τα γκολ. Τη στάση μου και τη δουλειά μου στην άμυνα. Θέλω να βοηθάω την ομάδα και πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίζει η ομάδα.»«Ήταν μια καλή χρονιά για μένα και φυσικά ξέρω ότι αυτοί οι δύο παίκτες (Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν) ήταν μπροστά από μένα. Είναι φανταστικό να βρίσκομαι κοντά τους και μπροστά από άλλους ποιοτικούς παίκτες. Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.»«Σας ευχαριστώ για όλα, φίλαθλοι της Μπενφίκα. Είμαστε μαζί σε αυτό.»