Ο Χάαλαντ ζυγίστηκε μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τρόλαρε τον Γκουαρδιόλα: «Όλα καλά»
Ο Καταλανός προπονητής είναι πολύ αυστηρός σε θέματα φυσικής κατάστασης και απείλησε τους παίκτες του ότι όποιος επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τις γιορτές, υπέρβαρος δε θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα προειδοποίησε τους παίκτες του ότι αν επιστρέψουν από τις διακοπές υπέρβαροι δε θα ακολουθήσουν την αποστολή για το επόμενο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι στις 27 Δεκεμβρίου με αντίπαλο την Νότιγχαμ Φόρεστ.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ κοινοποίησε μια φωτογραφία που τον δείχνει σε ζυγαριά, με βάρος 94,4 κιλά.
Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το βάρος του επιθετικού πριν από το τραπέζι των Χριστουγέννων, αλλά η λεζάντα της φωτογραφίας φαίνεται να αποκλείει οποιοδήποτε υπερβολικό βάρος: «Όλα καλά», έγραψε.
Στα σχόλια ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα συμπαίκτης του Νορβηγού στους «Πολίτες» έβαλε emojis που γελάνε, μπορέι να λέει κάτι αυτό; πάντως ο Χάαλαντ φαίνεται σε εξαιρετική σωματική κατάσταση.
Από την άλλη όσον αφορά τον Ιταλό γκολκίπερ, δημοσιεύθηκε φωτογραφία στα social media την ώρα που ζυγιζόταν, με τον Πεπ να είναι δίπλα του και τους Μπερνάρντο, Χάαλαντ και Ντιας να κρατιούνται για να μην γελάσουν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
