Ο Χάαλαντ ζυγίστηκε μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τρόλαρε τον Γκουαρδιόλα: «Όλα καλά»

Ο Καταλανός προπονητής είναι πολύ αυστηρός σε θέματα φυσικής κατάστασης και απείλησε τους παίκτες του ότι όποιος επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τις γιορτές, υπέρβαρος δε θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας