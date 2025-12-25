Παναθηναϊκός: Στη Βραζιλία επιμένουν για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο

Η ομάδα της Βραζιλία φέρεται να θέλει να μπει στην υπόθεση με 1,5 εκατ. ευρώ ενοίκιο προς τους «πράσινους» με οψιόν αγοράς 4.000.000 ευρώ