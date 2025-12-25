Παναθηναϊκός: Στη Βραζιλία επιμένουν για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο
Η ομάδα της Βραζιλία φέρεται να θέλει να μπει στην υπόθεση με 1,5 εκατ. ευρώ ενοίκιο προς τους «πράσινους» με οψιόν αγοράς 4.000.000 ευρώ

Στην Βραζιλία συνεχίζουν να επιμένουν πως η Γκρέμιο θα κάνει την κίνησή της για τον Τετέ.

Σύμωνα με νεότερο ρεπορτάζ, λοιπόν, η Γκρέμιο βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με τον ατζέντη του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο με απότερω σκοπό να διαμορφωθεί η προσφορά που θα κατατεθεί στον Παναθηναϊκό.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γκρέμιο θα μπει στην υπόθεση με 1,5 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο προς τους πράσινους, προσθέτοντας στη συμφωνία και μια οψιόν αγοράς της τάξεως των 4.000.000 ευρώ.

Παράλληλα τονίζεται πως ο Πάμπλο Μπουένο συναντήθηκε με τη διοίκηση για της Γκρέμιο και σύντομα αναμένεται στην Ελλάδα για ν’ ανοίξει τον δίαυλο επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή οι συμπατριώτες δημοσιογράφοι του Τετέ επισημαίνουν ότι και ο ποδοσφαιριστής έχει μπει στην υπόθεση, πιέζοντας την πλευρά της ελληνικής ομάδας να τον αφήσει να φύγει τον Ιανουάριο.

