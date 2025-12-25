Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Παναθηναϊκός: Στη Βραζιλία επιμένουν για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο
Παναθηναϊκός: Στη Βραζιλία επιμένουν για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο
Η ομάδα της Βραζιλία φέρεται να θέλει να μπει στην υπόθεση με 1,5 εκατ. ευρώ ενοίκιο προς τους «πράσινους» με οψιόν αγοράς 4.000.000 ευρώ
Στην Βραζιλία συνεχίζουν να επιμένουν πως η Γκρέμιο θα κάνει την κίνησή της για τον Τετέ.
Σύμωνα με νεότερο ρεπορτάζ, λοιπόν, η Γκρέμιο βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με τον ατζέντη του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο με απότερω σκοπό να διαμορφωθεί η προσφορά που θα κατατεθεί στον Παναθηναϊκό.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γκρέμιο θα μπει στην υπόθεση με 1,5 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο προς τους πράσινους, προσθέτοντας στη συμφωνία και μια οψιόν αγοράς της τάξεως των 4.000.000 ευρώ.
Παράλληλα τονίζεται πως ο Πάμπλο Μπουένο συναντήθηκε με τη διοίκηση για της Γκρέμιο και σύντομα αναμένεται στην Ελλάδα για ν’ ανοίξει τον δίαυλο επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή οι συμπατριώτες δημοσιογράφοι του Τετέ επισημαίνουν ότι και ο ποδοσφαιριστής έχει μπει στην υπόθεση, πιέζοντας την πλευρά της ελληνικής ομάδας να τον αφήσει να φύγει τον Ιανουάριο.
Σύμωνα με νεότερο ρεπορτάζ, λοιπόν, η Γκρέμιο βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με τον ατζέντη του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο με απότερω σκοπό να διαμορφωθεί η προσφορά που θα κατατεθεί στον Παναθηναϊκό.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γκρέμιο θα μπει στην υπόθεση με 1,5 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο προς τους πράσινους, προσθέτοντας στη συμφωνία και μια οψιόν αγοράς της τάξεως των 4.000.000 ευρώ.
Παράλληλα τονίζεται πως ο Πάμπλο Μπουένο συναντήθηκε με τη διοίκηση για της Γκρέμιο και σύντομα αναμένεται στην Ελλάδα για ν’ ανοίξει τον δίαυλο επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή οι συμπατριώτες δημοσιογράφοι του Τετέ επισημαίνουν ότι και ο ποδοσφαιριστής έχει μπει στην υπόθεση, πιέζοντας την πλευρά της ελληνικής ομάδας να τον αφήσει να φύγει τον Ιανουάριο.
O Grêmio realizou, na noite de ontem, uma reunião com Pablo Bueno, empresário de Tetê, para alinhar os termos da primeira proposta que será apresentada ao Panathinaikos, da Grécia.— Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) December 25, 2025
O clube gaúcho deve formalizar, nas próximas horas, uma oferta de R$ 9,7 milhões pelo empréstimo… pic.twitter.com/RpBGGZ7syF
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα