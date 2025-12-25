Αλβανία: Τερματοφύλακας έφυγε από το γήπεδο την ώρα του αγώνα, δείτε βίντεο

Ο 31χρονος Γάλλος τερματοφύλακας της ΦΚ Μπιλίς, έχοντας δεχθεί δυο γκολ πριν τη λήξη του ημιχρόνου του αγώνα με τη Βόρα, αποφάσισε να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες και αντιπαλους