Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Αλβανία: Τερματοφύλακας έφυγε από το γήπεδο την ώρα του αγώνα, δείτε βίντεο
Αλβανία: Τερματοφύλακας έφυγε από το γήπεδο την ώρα του αγώνα, δείτε βίντεο
Ο 31χρονος Γάλλος τερματοφύλακας της ΦΚ Μπιλίς, έχοντας δεχθεί δυο γκολ πριν τη λήξη του ημιχρόνου του αγώνα με τη Βόρα, αποφάσισε να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες και αντιπαλους
Στα 31 του χρόνια ο Ζερεμί Βασού, προϊόν των ακαδημιών της Σεντ Ετιέν, εδώ και μια τριετία προσπαθούσε να σώσει την όποια καριέρα ως τερματοφύλακας είχε αποφασίζοντας να αγωνιστεί στο εξωτερικό.
Το 2023 τον βρήκε στημν πρώτη κατηγορία της Βενεζουέλας όπου αγωνίστηκε με την Καραμπόμπο, το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη και τη Β' Εθνική της Ελβετίας για την Λωζάνη Ουτσί και το καλοκαίρι μετακόμισε στην Αλβανία για λογαριασμό της Μπιλίς που έχει την έδρα της στα νότια της χώρας.
Η ομάδα έχει ως προπονητή τον παλιό παίκτη του Άρη και της Καβάλας Μιρέλ Γιόσα και στο τελευταίο της ματς για την 1η κατηγορία της Αλβανίας αντιμετώπισε εκτός έδρας την Βόρα με τους δύο συλλόγους να μάχονται για την παραμονή.
Η Βόρα με δύο γρήγορα γκολ προηγήθηκε με 2-0 (9', 24') και στο 42' όλο το γήπεδο έμεινε άφωνο όταν Βασού έφυγε από την εστία του και πήγε στα αποδυτήρια ολοκληρώνοντας την παρουσία του στον αγώνα.
Ο Γάλλος πέρασε ατάραχος μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του την ώρα που όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι έγινε, με τον διαιτητή να του δείχνει την κίτρινη κάρτα.
Το 2023 τον βρήκε στημν πρώτη κατηγορία της Βενεζουέλας όπου αγωνίστηκε με την Καραμπόμπο, το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη και τη Β' Εθνική της Ελβετίας για την Λωζάνη Ουτσί και το καλοκαίρι μετακόμισε στην Αλβανία για λογαριασμό της Μπιλίς που έχει την έδρα της στα νότια της χώρας.
Η ομάδα έχει ως προπονητή τον παλιό παίκτη του Άρη και της Καβάλας Μιρέλ Γιόσα και στο τελευταίο της ματς για την 1η κατηγορία της Αλβανίας αντιμετώπισε εκτός έδρας την Βόρα με τους δύο συλλόγους να μάχονται για την παραμονή.
Η Βόρα με δύο γρήγορα γκολ προηγήθηκε με 2-0 (9', 24') και στο 42' όλο το γήπεδο έμεινε άφωνο όταν Βασού έφυγε από την εστία του και πήγε στα αποδυτήρια ολοκληρώνοντας την παρουσία του στον αγώνα.
Ο Γάλλος πέρασε ατάραχος μπροστά από τον πάγκο της ομάδας του την ώρα που όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι έγινε, με τον διαιτητή να του δείχνει την κίτρινη κάρτα.
Albanian football strikes again 💀— Shefqet Fejzo🇦🇱 (@ShefqetFejzo11) December 24, 2025
After conceding 2 goals against Vora the goalkeeper of Bylis Jeremy Vachoux decided to leave the game on his own (the coach didn’t even said anything to him)
He left the pitch angry and went straight to the locker room pic.twitter.com/FSIdrlTaJK
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα