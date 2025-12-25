Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Κόπα Άφρικα: Με το δεξί Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία και Μπουρκίνα Φάσο, δείτε όλα τα γκολ
Κόπα Άφρικα: Με το δεξί Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία και Μπουρκίνα Φάσο, δείτε όλα τα γκολ
Το Καμερούν νίκης 1-0 την Γκαμπόν, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Ακτή Ελεφαντοστού της Μοζαμβίκης στον 6ο όμιλο - Τριάρα της Αλγερίας στο Σουδάν,
Με το δεξί ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο Κόπα Άφρικα οι Εθνικές ομάδες των Καμερούν, Ακτής Ελεφαντοστού, Αλγερίας και Μπουρκίνα Φάσο στα παιχνίδια του 5ου και 6ου ομίλου, στα οποία σημειώθηκαν 8 γκολ και με τα οποία ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Χάρη στο γκολ του Εγιόνγκ, το Καμερούν επέβαλε την ισχύ του απέναντι στην Γκαμπόν (1-0) και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο AFCON. Ο Αμάντ Ντιαλό έκανε τα... δικά του και η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με 1-0 κόντρα στη Μοζαμβίκη. Με τον «αγέραστο» Ριγιάντ Μαχρέζ να πρωταγωνιστεί, η Αλγερία νίκησε εύκολα το Σουδάν (3-0). Ίδρωσε, αλλά χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις, η Μπουρκίνα Φάσο επικράτησε 2-1 της Ισημερινής Γουινέας των δέκα παικτών.
Δείτε τα 8 γκολ της ημέρας
Καμερούν - Γκαμπόν 1-0
Το Καμερούν άρχισε νικηφόρα την πορεία του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής μετά το 1-0 επί της Γκαμπόν, καθώς το γρήγορο γκολ του Καρλ Έτα Εγιόνγκ αποδείχθηκε αρκετό για να του χαρίσει το πρώτο «τρίποντο» στη διοργάνωση. Ο Καμερουνέζος επιθετικός πέρασε την μπάλα κάτω από τον τερματοφύλακα της Γκαμπόν, Λουάς Μμπάμπα, στο έκτο λεπτό, έπειτα από «ασίστ» του Μπράιαν Μπεουμό, με το γκολ να επιβεβαιώνεται μετά από έλεγχο του VAR. Το Καμερούν ισοβαθμεί στην κορυφή του 6ου Ομίλου την κάτοχο του τίτλου Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία νίκησε τη Μοζαμβίκη, ενώ και οι 24 ομάδες της διοργάνωσης στο Μαρόκο έχουν πλέον δώσει από έναν αγώνα.
Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 1-0
Με νίκη ξεκίνησε τους αγώνες της στο "Κόπα Άφρικα" η Ακτή Ελεφαντοστού. Στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου της διοργάνωσης επικράτησε 1-0 της Μοζαμβίκης σε αναμέτρηση που έγινε στο Μαρακές. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό, στο 49ο λεπτό.
Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 2-1
Λίγο έλειψε να έχουμε το πρώτο… βαρβάτο μπαμ στο Κόπα Άφρικα. Η Μπουρκίνα Φάσο ωστόσο, έστω και στο φινάλε σοβαρεύτηκε κι έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ισημερινή Γουινέα των δέκα παικτών. Με τρομερή ανατροπή και δύο γκολ μετά το 90’, πήρε τη νίκη (2-1) και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.
Αλγερία - Σουδάν 3-0
Υπό το βλέμμα του... Ζινεντίν Ζιντάν, η Αλγερία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής! Το σύνολο του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς επικράτησε με ευκολία (3-0) του Σουδάν που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 39' και πήρε το πρώτο της «τρίποντο» στην διοργάνωση βάζοντας παράλληλα βάσεις πρόκρισης.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:
Όμιλος A
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Μαρόκο - Κομόρες 2-0
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Μάλι - Ζάμπια 1-1
Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Νότια Αφρική - Αγκόλα 2-1
Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 2-1
Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Νιγηρία - Τανζανία 2-1
Τυνησία - Ουγκάντα 3-1
Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
ΛΔ Κονγκό - Μπενίν 1-0
Σενεγάλη - Μποτσουάνα 3-0
Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 2-1
Αλγερία - Σουδάν 3-0
Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 1-0
Καμερούν - Γκαμπόν 1-0
Χάρη στο γκολ του Εγιόνγκ, το Καμερούν επέβαλε την ισχύ του απέναντι στην Γκαμπόν (1-0) και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο AFCON. Ο Αμάντ Ντιαλό έκανε τα... δικά του και η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με 1-0 κόντρα στη Μοζαμβίκη. Με τον «αγέραστο» Ριγιάντ Μαχρέζ να πρωταγωνιστεί, η Αλγερία νίκησε εύκολα το Σουδάν (3-0). Ίδρωσε, αλλά χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις, η Μπουρκίνα Φάσο επικράτησε 2-1 της Ισημερινής Γουινέας των δέκα παικτών.
Δείτε τα 8 γκολ της ημέρας
Καμερούν - Γκαμπόν 1-0
Το Καμερούν άρχισε νικηφόρα την πορεία του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής μετά το 1-0 επί της Γκαμπόν, καθώς το γρήγορο γκολ του Καρλ Έτα Εγιόνγκ αποδείχθηκε αρκετό για να του χαρίσει το πρώτο «τρίποντο» στη διοργάνωση. Ο Καμερουνέζος επιθετικός πέρασε την μπάλα κάτω από τον τερματοφύλακα της Γκαμπόν, Λουάς Μμπάμπα, στο έκτο λεπτό, έπειτα από «ασίστ» του Μπράιαν Μπεουμό, με το γκολ να επιβεβαιώνεται μετά από έλεγχο του VAR. Το Καμερούν ισοβαθμεί στην κορυφή του 6ου Ομίλου την κάτοχο του τίτλου Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία νίκησε τη Μοζαμβίκη, ενώ και οι 24 ομάδες της διοργάνωσης στο Μαρόκο έχουν πλέον δώσει από έναν αγώνα.
Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 1-0
Με νίκη ξεκίνησε τους αγώνες της στο "Κόπα Άφρικα" η Ακτή Ελεφαντοστού. Στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου της διοργάνωσης επικράτησε 1-0 της Μοζαμβίκης σε αναμέτρηση που έγινε στο Μαρακές. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό, στο 49ο λεπτό.
Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 2-1
Λίγο έλειψε να έχουμε το πρώτο… βαρβάτο μπαμ στο Κόπα Άφρικα. Η Μπουρκίνα Φάσο ωστόσο, έστω και στο φινάλε σοβαρεύτηκε κι έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ισημερινή Γουινέα των δέκα παικτών. Με τρομερή ανατροπή και δύο γκολ μετά το 90’, πήρε τη νίκη (2-1) και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.
Αλγερία - Σουδάν 3-0
Υπό το βλέμμα του... Ζινεντίν Ζιντάν, η Αλγερία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής! Το σύνολο του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς επικράτησε με ευκολία (3-0) του Σουδάν που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 39' και πήρε το πρώτο της «τρίποντο» στην διοργάνωση βάζοντας παράλληλα βάσεις πρόκρισης.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:
Όμιλος A
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Μαρόκο - Κομόρες 2-0
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Μάλι - Ζάμπια 1-1
Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Νότια Αφρική - Αγκόλα 2-1
Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 2-1
Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Νιγηρία - Τανζανία 2-1
Τυνησία - Ουγκάντα 3-1
Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
ΛΔ Κονγκό - Μπενίν 1-0
Σενεγάλη - Μποτσουάνα 3-0
Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 2-1
Αλγερία - Σουδάν 3-0
Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 1-0
Καμερούν - Γκαμπόν 1-0
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα