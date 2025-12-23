Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Μπενφίκα - Φαμαλικάο 1-0: Την ξελάσπωσε πάλι ο Παυλίδης και ισοφάρισε το ρεκόρ του θρυλικού Εουσέμπιο, δείτε το γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 43 γκολ μέσα στο 2025 και βρίσκεται στους τοπ σκόρερ της χρονιάς πίσω μόνο από τους Κιλιάν Μπαπέ και Χάρι Κέιν
Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν «χαμπαριάζει» τίποτα στην Πορτογαλία! Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έδωσε ξανά την λύση στην Μπενφίκα, αφού το δικό του εύστοχο πέναλτι έκρινε την εντός έδρας αναμέτρηση με την Φαμαλικάο για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος που έφερε τους «Αετούς» στη 2η θέση τη μαζί με την Σπόρτινγκ με 35 βαθμούς.
Στο 34ο λεπτό, οι Αετοί κέρδισαν πέναλτι και ο Παυλίδης ανέλαβε για ακόμη φορά να το εκτελέσει. Δεν λάθεψε και με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 σκοράροντας 14ο γκολ στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν.
Με αυτόν τον τρόπο, έφτασε τα 43 γκολ μέσα στο 2025 και βρίσκεται στους τοπ σκόρερ της χρονιάς πίσω μόνο από τους Κιλιάν Μπαπέ και Χάρι Κέιν! Παράλληλα ο Έλληνας επιθετικός ισοφάρισε την αντίστοιχη ιστορική επίδοση του, Εουσέμπιο, από το μακρινό 1965. Πλέον, ο 25χρονος έχει ακόμη ένα παιχνίδι, κόντρα στην Μπράγκα εκτός έδρας (28/12, 20:00), για να ξεπεράσει τον θρύλο των “αετών της Λισαβόνας”.
Ο Έλληνας φορ κάθε αγωνιστική εντυπωσιάζει και αποσπά τα θετικά λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο που τον αποθεώνει με την κάθε ευκαιρία.
