Η Δήμητρα Κοροκίδα και ο Νάσος Γκαβέλας κορυφαίοι αθλητές με αναπηρία για το 2025
Η Δήμητρα Κοροκίδα και ο Νάσος Γκαβέλας κορυφαίοι αθλητές με αναπηρία για το 2025, βίντεο

Ο Νάσος Γκαβέλας ψηφίστηκε κορυφαίος αθλητής και η Δήμητρα Κοροκίδα κορυφαία αθλήτρια

Η Δήμητρα Κοροκίδα και ο Νάσος Γκαβέλας κορυφαίοι αθλητές με αναπηρία για το 2025, βίντεο
Ο Νάσος Γκαβέλας ψηφίστηκε από τους αθλητικές συντάκτες του ΠΣΑΤ ως ο κορυφαίος αθλητής με αναπηρία στην Ελλάδα για το 2025. 

Ο χρυσός Παραολυμπιονίκης του στίβου κατέκτησε το 2025 το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα κατηγορίας Τ11, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Νέο Δελχί   με guide τον Δημήτρη Χρυσάφη. 

Ο Νάσος Γκαβέλας που έχει πρόβλημα με την όρασή του παρέλαβε το βραβείο στη σκηνή του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά μαζί με τον πατέρα του ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του. 

Κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία ψηφίστηκε η Δήμητρα Κοροκίδα η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό στην Εσθονία.

Κορυφαία ομάδα με αναπηρία ψηφίστηκε η ομάδα μπάσκετ Κωφών η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στο Τόκιο.
