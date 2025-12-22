Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Η Δήμητρα Κοροκίδα και ο Νάσος Γκαβέλας κορυφαίοι αθλητές με αναπηρία για το 2025, βίντεο
Ο Νάσος Γκαβέλας ψηφίστηκε κορυφαίος αθλητής και η Δήμητρα Κοροκίδα κορυφαία αθλήτρια
Ο Νάσος Γκαβέλας ψηφίστηκε από τους αθλητικές συντάκτες του ΠΣΑΤ ως ο κορυφαίος αθλητής με αναπηρία στην Ελλάδα για το 2025.
Ο χρυσός Παραολυμπιονίκης του στίβου κατέκτησε το 2025 το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα κατηγορίας Τ11, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Νέο Δελχί με guide τον Δημήτρη Χρυσάφη.
Ο Νάσος Γκαβέλας που έχει πρόβλημα με την όρασή του παρέλαβε το βραβείο στη σκηνή του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά μαζί με τον πατέρα του ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.
Κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία ψηφίστηκε η Δήμητρα Κοροκίδα η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό στην Εσθονία.
Κορυφαία ομάδα με αναπηρία ψηφίστηκε η ομάδα μπάσκετ Κωφών η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στο Τόκιο.
