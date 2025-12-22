Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Μπάγερν Μονάχου: Επέστρεψε μετά από 10 χρόνια στον πάγκο των Βαυαρών ο Πέσιτς
Ο 76χρονος Σβέτισλαβ Πέσιτς είναι ο αντικαταστάτης του Γκόρντον Χέρμπεντ
Στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε μετά από 10 χρόνια ο Σβέτισλαβ Πέσιτς.
Ο 76χρονος Σέρβος τεχνικός που μετά την αποτυχία της Εθνικής Σερβίας στο Eurobasket 2025 αποχώρησε από την ομάδα, όπως ανακοίνωσε η Μπάγερν Μονάχου θα είναι ο αντικαταστάτης του Γκόρντον Χέρμπεντ έως το τέλος της σεζόν.
Την επιλογή έκανε ο παλαίμαχος σέντερ του Ολυμπιακού, Ντράγκαν Τάρλατς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι αθλητικός διευθυντής στους Βαυαρούς.
«Ο Σβέτισλαβ γνωρίζει το Μόναχο, γνωρίζει την Μπάγερν και έχει δύο πρωταθλήματα. Κάποιοι από εμάς τον γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά - επομένως η περίοδος προσαρμογής του θα πρέπει να είναι σύντομη. Αυτό, μαζί με την τεράστια εμπειρία του, μας δίνει μια καλή αίσθηση για αυτήν την απόφαση», είπε ο Τάρλατς.
Ο Πέσιτς ήταν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου από το 2012 έως το 2016 και το 2014 την οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος Γερμανίας.
Ο Σέρβος είναι μύθος για το μπάσκετ της Γερμανίας αφού το 1993 οδήγησε την εθνική τους ομάδα στην κατάκτηση του Eurobasket ενώ με την Άλμπα Βερολίνου κέρδισε 5 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα.
🚨 Welcome back, Coach Pešić.— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 22, 2025
He takes over the team until end of season.
📰🇬🇧 https://t.co/dPPiNuyG8u pic.twitter.com/anrJ4HqdR7
