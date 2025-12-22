Μπάγερν Μονάχου: Επέστρεψε μετά από 10 χρόνια στον πάγκο των Βαυαρών ο Πέσιτς
SPORTS
Γκόρντον Χέρμπεντ Μπάγερν Μονάχου Ντράγκαν Τάρλατς Σβέτισλαβ Πέσιτς

Μπάγερν Μονάχου: Επέστρεψε μετά από 10 χρόνια στον πάγκο των Βαυαρών ο Πέσιτς

Ο 76χρονος  Σβέτισλαβ Πέσιτς είναι ο αντικαταστάτης του Γκόρντον Χέρμπεντ

Μπάγερν Μονάχου: Επέστρεψε μετά από 10 χρόνια στον πάγκο των Βαυαρών ο Πέσιτς
Στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε μετά από 10 χρόνια ο  Σβέτισλαβ Πέσιτς. 

Ο 76χρονος Σέρβος τεχνικός που μετά την αποτυχία της Εθνικής Σερβίας στο Eurobasket 2025 αποχώρησε από την ομάδα, όπως ανακοίνωσε η Μπάγερν Μονάχου θα είναι ο αντικαταστάτης του Γκόρντον Χέρμπεντ έως το τέλος της σεζόν. 

Την επιλογή έκανε ο παλαίμαχος σέντερ του Ολυμπιακού, Ντράγκαν Τάρλατς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι αθλητικός διευθυντής στους Βαυαρούς. 

«Ο Σβέτισλαβ γνωρίζει το Μόναχο, γνωρίζει την Μπάγερν και έχει δύο πρωταθλήματα. Κάποιοι από εμάς τον γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά - επομένως η περίοδος προσαρμογής του θα πρέπει να είναι σύντομη. Αυτό, μαζί με την τεράστια εμπειρία του, μας δίνει μια καλή αίσθηση για αυτήν την απόφαση», είπε ο Τάρλατς. 

Ο Πέσιτς ήταν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου από το 2012 έως το 2016 και το 2014 την οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος Γερμανίας. 

Ο Σέρβος είναι μύθος για το μπάσκετ της Γερμανίας αφού το 1993 οδήγησε την εθνική τους ομάδα στην κατάκτηση του Eurobasket ενώ με την Άλμπα Βερολίνου κέρδισε 5 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα. 

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης