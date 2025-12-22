Μπάγερν Μονάχου: Επέστρεψε μετά από 10 χρόνια στον πάγκο των Βαυαρών ο Πέσιτς

Γκόρντον

«Ο Σβέτισλαβ γνωρίζει το Μόναχο, γνωρίζει την Μπάγερν και έχει δύο πρωταθλήματα. Κάποιοι από εμάς τον γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά - επομένως η περίοδος προσαρμογής του θα πρέπει να είναι σύντομη. Αυτό, μαζί με την τεράστια εμπειρία του, μας δίνει μια καλή αίσθηση για αυτήν την απόφαση», είπε ο Τάρλατς.





Ο 76χρονος Σέρβος τεχνικός που μετά την αποτυχία της Εθνικής Σερβίας στο Eurobasket 2025 αποχώρησε από την ομάδα, όπως ανακοίνωσε η Μπάγερν Μονάχου θα είναι ο αντικαταστάτης τουΤην επιλογή έκανε ο παλαίμαχος σέντερ του Ολυμπιακού, Ντράγκαν Τάρλατς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι αθλητικός διευθυντής στους Βαυαρούς.Ο Πέσιτς ήταν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου από το 2012 έως το 2016 και το 2014 την οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος Γερμανίας.Ο Σέρβος είναι μύθος για το μπάσκετ της Γερμανίας αφού το 1993 οδήγησε την εθνική τους ομάδα στην κατάκτηση του Eurobasket ενώ με την Άλμπα Βερολίνου κέρδισε 5 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα.