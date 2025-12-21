Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Τρίποντο το πρώτο καλάθι του Μόντε Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, βίντεο
Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε ντεμπούτο στο παιχνίδι της Basket League με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ
Την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε στο παιχνίδι της 11ης ημέρας της Stoiximan Basket League με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ ο Μόντε Μόρις.
Ο 30χρονος γκαρντ μετά από σπουδαία θητεία στο NBA πέρασε τον Ατλαντικό για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό και ξεκίνησε την πορεία του κόντρα στον Κολοσσό.
Ο Αμερικανός χρησιμοποιήθηκε νωρίς στο παιχνίδι από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το πρώτο καλάθι που πέτυχε ήταν τρίποντο στα μέσα της 2ης περιόδου.
