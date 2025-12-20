Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Euroleague: Ο διαστημικός Πάντερ αναδείχθηκε MVP της 17ης αγωνιστικής
Ο Κέβιν Πάντερ πέτυχε 43 πόντους στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Μπασκόνια που χρειάστηκε 3 παρατάσεις για να κερδίσει με 134-124 η ομάδα της Βαρκελώνης
Ο Κέβιν Πάντερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 17ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ βοήθησε σημαντικά την Μπαρτσελόνα να επικρατήσει στην τρίτη παράταση της Μπασκόνια στη Βαρκελώνη με 134-124.
Ο πρώην παίκτης των Λαυρίου, ΑΕΚ και Ολυμπιακού χρησιμοποιήθηκε για 44 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 43 πόντους (12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος, 1 φάουλ και δέχθηκε 1 κόψιμο.
Χάρη στην απόδοσή του αυτή, ο 32χρονος άσος συγκέντρωσε 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις αναμετρήσεις για την 17η «στροφή», με αποτέλεσμα να αποσπάσει για τέταρτη φορά στην καριέρα του -και πρώτη από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα- το βραβείο του MVP μιας αγωνιστικής στη Euroleague.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη στους 43 πόντους που σημείωσε κόντρα στην Μπασκόνια, ο Πάντερ έγινε μόλις ο ένατος παίκτης στον 21ο αιώνα που πετυχαίνει περισσότερους από 40 πόντους σε αγώνα της Euroleague.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr