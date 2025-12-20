Euroleague: Ο διαστημικός Πάντερ αναδείχθηκε MVP της 17ης αγωνιστικής
Ο Κέβιν Πάντερ πέτυχε 43 πόντους στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Μπασκόνια που χρειάστηκε 3 παρατάσεις για  να κερδίσει με 134-124 η ομάδα της Βαρκελώνης

Ο Κέβιν Πάντερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 17ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ βοήθησε σημαντικά την Μπαρτσελόνα να επικρατήσει στην τρίτη παράταση της Μπασκόνια στη Βαρκελώνη με 134-124.

Ο πρώην παίκτης των Λαυρίου, ΑΕΚ και Ολυμπιακού χρησιμοποιήθηκε για 44 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 43 πόντους (12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος, 1 φάουλ και δέχθηκε 1 κόψιμο.

Χάρη στην απόδοσή του αυτή, ο 32χρονος άσος συγκέντρωσε 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις αναμετρήσεις για την 17η «στροφή», με αποτέλεσμα να αποσπάσει για τέταρτη φορά στην καριέρα του -και πρώτη από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα- το βραβείο του MVP μιας αγωνιστικής στη Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη στους 43 πόντους που σημείωσε κόντρα στην Μπασκόνια, ο Πάντερ έγινε μόλις ο ένατος παίκτης στον 21ο αιώνα που πετυχαίνει περισσότερους από 40 πόντους σε αγώνα της Euroleague.


Triple-OT Thriller for EuroLeague HISTORY I Barcelona - Baskonia | R17 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26



