Έπαιξε σε 17 ομάδες σε 16 χρόνια καριέρας και αποσύρθηκε ο Κόκερ

Ο Άγγλος γυρολόγος των γηπέδων ανακοίνωσε στα 33 του ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, με τελευταία του ομάδα να είναι η Στιάρναν από την Ισλανδία

Όλοι οι κύκλοι κάποτε κλείνουν. 

Αυτό ισχύει για την περίπτωση του Άγγλου σέντερ μπακ, Στιβεν Κόκερ, ο οποίος ανακοίνωσε λίγες μέρες πριν κλείσει τα 34 του χρόνια ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση. 

Ο Άγγλος είναι προϊόν των ακαδημιών της Τότεναμ με την οποία έκανε 29 εμφανίσεις, ενώ έπαιξε και στη Λίβερπουλ του Κλοπ, πριν αρχίσει να κυριαρχεί, σημειώνοντας τέσσερις εμφανίσεις. 

Κατά σειρά ο Άγγλος αγωνίστηκε σε, Τότεναμ, Γέοβιλ, Μπρίστολ Σίτι, Σουόνσι, Κάρντιφ, ΚΠΡ, Λίβερπουλ, Νταντί, Αλάνιασπορ, Σαουθάμπτον, Φενέρ, Γκαζιαντέπ, Καραγκιουμρούκ, Γουίγκαν, Μάλαγα, Κεσιορενγκιουτσού και Στιάρναν.

Ο Κόκερ έχει σημειώσει και μία εμφάνιση με την Εθνική Αγγλίας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε 18 φορές με τη Σιέρα Λεόνε τη γενέτειρα του πατέρα του.


