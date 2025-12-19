Έπαιξε σε 17 ομάδες σε 16 χρόνια καριέρας και αποσύρθηκε ο Κόκερ

Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ο Άγγλος γυρολόγος των γηπέδων ανακοίνωσε στα 33 του ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, με τελευταία του ομάδα να είναι η Στιάρναν από την Ισλανδία
Όλοι οι κύκλοι κάποτε κλείνουν.
Αυτό ισχύει για την περίπτωση του Άγγλου σέντερ μπακ, Στιβεν Κόκερ, ο οποίος ανακοίνωσε λίγες μέρες πριν κλείσει τα 34 του χρόνια ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.
Ο Άγγλος είναι προϊόν των ακαδημιών της Τότεναμ με την οποία έκανε 29 εμφανίσεις, ενώ έπαιξε και στη Λίβερπουλ του Κλοπ, πριν αρχίσει να κυριαρχεί, σημειώνοντας τέσσερις εμφανίσεις.
Κατά σειρά ο Άγγλος αγωνίστηκε σε, Τότεναμ, Γέοβιλ, Μπρίστολ Σίτι, Σουόνσι, Κάρντιφ, ΚΠΡ, Λίβερπουλ, Νταντί, Αλάνιασπορ, Σαουθάμπτον, Φενέρ, Γκαζιαντέπ, Καραγκιουμρούκ, Γουίγκαν, Μάλαγα, Κεσιορενγκιουτσού και Στιάρναν.
Ο Κόκερ έχει σημειώσει και μία εμφάνιση με την Εθνική Αγγλίας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε 18 φορές με τη Σιέρα Λεόνε τη γενέτειρα του πατέρα του.
🔚 Steven Caulker has announced his retirement from football.— English Players Abroad (@EnglishAbroad1) December 19, 2025
The 33-year-old spent this year with top-flight Icelandic side Stjarnan, making 11 appearances.
The defender also played in Spain and Turkey as well as picking up caps for England, Great Britain and Sierra Leone. pic.twitter.com/dZRjKCug32
