Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Τεό Μαλεντόν Σέρτζιο Σκαριόλο Ντίνο Ράτζα

Τον πρώτο πόντο είχε πετύχει ο Ντίνο Ράτζα σε ένα ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη με κοινό παρονομαστή τον Σκαριόλο στον πάγκο των Ισπανών

Από τον Ράτζα στον Μαλεντόν: Ο Γάλλος πέτυχε τον 1.000.000ο πόντο στην ιστορία της Euroleague, δείτε βίντεο
Ιστορικό “milestone” ξεπεράστηκε στη Μαδρίτη με τρίποντο του Τεό Μαλεντόν κατά της Παρί (95-90). O Γάλλος πέτυχε τον πόντο Νο 1.000.000 της ιστορίας της Euroleague.

Όλα ξεκίνησαν στις 16 Οκτωβρίου του 2000, όταν ο Ολυμπιακός επισκεπτόταν τη Μαδρίτη για το εναρκτήριο ματς της νέας τότε Euroleague.

Ο Ντίνο Ράτζα πέτυχε το ιστορικό πρώτο καλάθι και στον πάγκο της Ρεάλ, που είχε επικρατήσει με 75-73 τότε – βρισκόταν ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Ο πετυχημένος Ιταλός κόουτς βρίσκεται και τώρα στον πάγκο της Βασίλισσας και ένας παίκτης της Ρεάλ έμελλε να είναι αυτός που ξεπέρασε το φράγμα των 1.000.000 πόντων στη διοργάνωση.

Ο διεθνής Γάλλος γκαρντ έσπασε το όριο χάρη σε ένα τρίποντο προς το τέλος της πρώτης περιόδου και μετά το τέλος του αγώνα στον οποίο σημείωσε 21 πόντους, πόζαρε με την σημαδιακή φωτογραφία των 1.000.000 πόντων, το ρεκόρ που κρατάει ακόμα στην ιστορία του ΝΒΑ.

MILLIONTH pts scored by Maledon | Real Madrid - Paris Basketball | R17 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025


