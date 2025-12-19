Άλλος άνθρωπος ο Νιλικίνα: Έλυσε τα κοτσιδάκια και άφησε αφάνα, δείτε φωτογραφίες
Άλλος άνθρωπος ο Νιλικίνα: Έλυσε τα κοτσιδάκια και άφησε αφάνα, δείτε φωτογραφίες

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού άλλαξε λουκ και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

Ο Ολυμπιακός ψάχνει απόψε το βράδυ μια αλλαγή στην αγωνιστική του εικόνα και την επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα στην Euroleague, απέναντι στη Βιλερμπάν.

Σε μια αλλαγή στην εικόνα του ωστόσο προέβη και ο Φρανκ Νιλικίνα, με τον Γάλλο γκαρντ να κάνει την εμφάνισή του στο παρκέ του ΣΕΦ με διαφορετική κόμμωση.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε ΝΒΑερ πήρε την απόφαση να αφήσει τα ράστα που είχε για πολύ καιρό και να καταφύγει σε μια πιο άφρο εκδοχή των μαλλιών του, με τη διαφορά να είναι εντυπωσιακή.

