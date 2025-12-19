Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ολυμπιακός: Δήλωσε τον Μόντε Μόρις στην Basket League
Ολυμπιακός: Δήλωσε τον Μόντε Μόρις στην Basket League
Ο νεοφερμένος Αμερικανός πήρε τη θέση του μεγάλου άτυχου Κίναν Έβανς και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα την Κυριακή στο ματς πρωταθλήματος με τον Κολοσσό
Η αλλαγή με τον Μόντε Μόρις στο ρόστερ της Stoiximan Basket League έγινε και επίσημα για τον Ολυμπιακό.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, άλλωστε, το είχε αναφέρει πως ο νεοφερμένος Αμερικανός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την προσεχή Κυριακή (21/12 - 13:00) στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.
Με τον Ολυμπιακό να κάνει την απαραίτητη αλλαγή στο ρόστερ, δηλώνοντας τον Μόντε Μόρις αντί του Κίναν Έβανς, που είναι ο μεγάλος άτυχος και χάνει όλη τη σεζόν με τη ρήξη Αχίλλειου.
Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την πρώτη τους αλλαγή στη σεζόν, κάτι που σημειώνουμε γιατί είναι γνωστό πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και για την απόκτηση ενός ψηλού.
Να θυμίσουμε πως αυτήν τη στιγμή, εκτός λίστας είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ.
Διαθέσιμοι οκτώ ξένοι που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, άλλωστε, το είχε αναφέρει πως ο νεοφερμένος Αμερικανός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την προσεχή Κυριακή (21/12 - 13:00) στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.
Με τον Ολυμπιακό να κάνει την απαραίτητη αλλαγή στο ρόστερ, δηλώνοντας τον Μόντε Μόρις αντί του Κίναν Έβανς, που είναι ο μεγάλος άτυχος και χάνει όλη τη σεζόν με τη ρήξη Αχίλλειου.
Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την πρώτη τους αλλαγή στη σεζόν, κάτι που σημειώνουμε γιατί είναι γνωστό πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και για την απόκτηση ενός ψηλού.
Να θυμίσουμε πως αυτήν τη στιγμή, εκτός λίστας είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ.
Διαθέσιμοι οκτώ ξένοι που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα