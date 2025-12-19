Ολυμπιακός: Δήλωσε τον Μόντε Μόρις στην Basket League
Ολυμπιακός: Δήλωσε τον Μόντε Μόρις στην Basket League

Ο νεοφερμένος Αμερικανός πήρε τη θέση του μεγάλου άτυχου Κίναν Έβανς και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα την Κυριακή στο ματς πρωταθλήματος με τον Κολοσσό

Η αλλαγή με τον Μόντε Μόρις στο ρόστερ της Stoiximan Basket League έγινε και επίσημα για τον Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, άλλωστε, το είχε αναφέρει πως ο νεοφερμένος Αμερικανός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την προσεχή Κυριακή (21/12 - 13:00) στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.

Με τον Ολυμπιακό να κάνει την απαραίτητη αλλαγή στο ρόστερ, δηλώνοντας τον Μόντε Μόρις αντί του Κίναν Έβανς, που είναι ο μεγάλος άτυχος και χάνει όλη τη σεζόν με τη ρήξη Αχίλλειου.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την πρώτη τους αλλαγή στη σεζόν, κάτι που σημειώνουμε γιατί είναι γνωστό πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και για την απόκτηση ενός ψηλού.

Να θυμίσουμε πως αυτήν τη στιγμή, εκτός λίστας είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Διαθέσιμοι οκτώ ξένοι που έχει ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ.
