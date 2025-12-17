Άρης από... ατσάλι στο Αμβούργο, πήρε τεράστιο διπλό με 89-92 και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης

Ο Άρης έβγαλε ξανά... ψυχές αλλά πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Αμβούργου στη Γερμανία με 89-92 σ' ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο





Ο αγώνας





Η ελληνική ομάδα έκανε ακόμη πέντε λάθη στο πρώτο μισό της δεύτερης περιόδου (31-33) κι έτσι δεν μετουσίωσε τις άμυνές της. Η διαφορά φάνηκε στο δίλεπτο της… λογικής, όταν έβαλε περισσότερο διάβασμα στις επιθέσεις του αναζητώντας τα μις ματς. Γι’ αυτό ξέφυγε με 35-43 (18’) και μ’ αυτή τη διαφορά (39-47) έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Στο τέλος αυτού είχε 6/15 προσπάθειες τριών πόντων, 55% (11/20) σουτ εντός παιδιάς και αρνητική αναλογία ασίστ-λαθών (8-11).



Ο Άρης δεν προστάτεψε τη ρακέτα του, χάνοντας παράλληλα αρκετά αμυντικά ριμπάουντ, κι αντί να χτίσει πάνω στη διαφορά του πρώτου ημιχρόνου, αυτή μειώθηκε έπειτα από τα πρώτα πέντε λεπτά στην 3η περίοδο (53-57). Η κακή ατομική άμυνα μαζί με τις καθυστερήσεις στις αλλαγές ήταν το βασικό πρόβλημα της ελληνικής ομάδας μαζί με τους πόντους που δέχθηκε στο ανοιχτό γήπεδο έπειτα από κακές επιλογές στην επίθεση (60-61, 27'). Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς επέλεξε χαμηλό σχήμα στα τελευταία τρία λεπτά της περιόδου δίχως επί της ουσίας να αλλάξει κάτι καθώς το Αμβούργο πήρε και το προβάδισμα (65-64).







Ο Μίλιτσιτς εμπιστεύτηκε και πάλι το χαμηλό σχήμα αναζητώντας αμυντική ισορροπία. Μπαίνοντας στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα ο Μήτρου Λονγκ αστόχησε έξω από τα 6.75 και το Αμβούργο μείωσε στον πόντο (85-86) αλλά ένα τρίποντο του Νούα γέμισε με οξυγόνο τον Άρη. Και θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι αν μάζευε ένα ριμπάουντ στις τέσσερις διαδοχικές επιθέσεις των Γερμανών. Δεν το έκανε και ο Περίν πήγε στη γραμμή των βολών 32'' πριν το τέλος και με το σκορ στο 85-89 υπέρ της ελληνικής ομάδας.



Με 2/2 διατήρησε την αγωνία καθώς ο Άρης χρειαζόταν μια καλή επιλογή στην επίθεση για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μήτρου Λονγκ έκανε και πάλι λάθος και μάλιστα έστειλε στη γραμμή των βολών τον Γκρέι στα 11'' πριν το τέλος. Τόσα δευτερόλεπτα είχε στη διάθεσή του ο Άρης στην τελευταία επίθεση και με το σκορ ισόπαλο. Το Αμβούργο επέλεξε να κάνει φάουλ στον Άντζουσιτς (!) ο οποίος με 1/2 βολές αλλά ο Νούα μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια ο Μήτρου Λονγκ πήγε στις βολές (89-92), 4.5'' πριν το τέλος. Στην τελευταία άμυνα, οι Θεσσαλονικείς έδωσαν ελεύθερο τρίποντο στον Ουίλιαμς αλλά αυτός αστόχησε...



Κλείσιμο



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Νούα πήρε ένα επιθετικό ριμπάουντ, ο Μήτρου Λονγκ ευστόχησε στις κρισιμότερες βολές του αγώνα και ο Ουίλιαμς του Αμβούργου αστόχησε σε ελεύθερο σουτ τριών πόντων στην εκπνοή.



ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… Ο συνήθης ύποπτος Μπράις Τζόουνς.



ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Κουλμπόκα, Νούα και Άντζουσιτς.



Άρης μπήκε σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup με τη νίκη του επί του Αμβούργου κι έπειτα από ένα παιχνίδι το οποίο... έσπασε καρδιές καθώς όλα κρίθηκαν στα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα και κυρίως στο άστοχο σουτ του Ουίλιαμς στην εκπνοή με το οποίο το Αμβούργο έχασε την ευκαιρία να στείλει τον αγώνα στην παράταση. Νωρίτερα, ένα επιθετικό ριμπάουντ του Αμίν Νούα και δύο εύστοχες βολές του Μήτρου Λονγκ είχαν οδηγήσει τον Άρη στο +3Ο αγώναςΟ Άρης παρασύρθηκε στον ρυθμό του Αμβούργου στην πρώτη περίοδο επιδεικνύοντας άσκοπο τρέξιμο στο γήπεδο και επιπολαιότητα στις επιθέσεις του. Ακόμη κι όσο προηγούταν (10-14, 5’) ο Άρης δεν είχε τον έλεγχο του ρυθμού. Αυτός ανήκε στο Αμβούργο το οποίο – με πρωταγωνιστή τον Μαρόνκα – έτρεξε επιμέρους σκορ 12-4 και προηγήθηκε με 22-18 (8’) αλλά και με 27-23 στο τέλος της περιόδου. Ο αριθμός των έξι λαθών ήταν ενδεικτικός του τί έπρεπε να αλλάξει η ελληνική ομάδα στη δεύτερη περίοδο, ξεκινώντας από το tempo που βόλευε απόλυτα τους Γερμανούς.Η ελληνική ομάδα έκανε ακόμη πέντε λάθη στο πρώτο μισό της δεύτερης περιόδου (31-33) κι έτσι δεν μετουσίωσε τις άμυνές της. Η διαφορά φάνηκε στο δίλεπτο της… λογικής, όταν έβαλε περισσότερο διάβασμα στις επιθέσεις του αναζητώντας τα μις ματς. Γι’ αυτό ξέφυγε με 35-43 (18’) και μ’ αυτή τη διαφορά (39-47) έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Στο τέλος αυτού είχε 6/15 προσπάθειες τριών πόντων, 55% (11/20) σουτ εντός παιδιάς και αρνητική αναλογία ασίστ-λαθών (8-11).Ο Άρης δεν προστάτεψε τη ρακέτα του, χάνοντας παράλληλα αρκετά αμυντικά ριμπάουντ, κι αντί να χτίσει πάνω στη διαφορά του πρώτου ημιχρόνου, αυτή μειώθηκε έπειτα από τα πρώτα πέντε λεπτά στην 3η περίοδο (53-57). Η κακή ατομική άμυνα μαζί με τις καθυστερήσεις στις αλλαγές ήταν το βασικό πρόβλημα της ελληνικής ομάδας μαζί με τους πόντους που δέχθηκε στο ανοιχτό γήπεδο έπειτα από κακές επιλογές στην επίθεση (60-61, 27'). Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς επέλεξε χαμηλό σχήμα στα τελευταία τρία λεπτά της περιόδου δίχως επί της ουσίας να αλλάξει κάτι καθώς το Αμβούργο πήρε και το προβάδισμα (65-64).Οι λεπτές ισορροπίες διατηρήθηκαν στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου (69-69). Καθώς ο Άρης απέκτησε το μπόνους των βολών, το Αμβούργο ανέκτησε το προβάδισμα (78-75) μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλελπτο της αναμέτρησης. Η ελληνική ομάδα απάντησε με τα τρίποντα του Κουλμπόκα και με 0-8 σερί (78-83, 36'). Έχοντας συμπληρώσει φάουλ, η ελληνική ομάδα χρειαζόταν καθαρές άμυνες, αλλά έπραξε το αντίθετο με συνέπεια το ροκάνισμα της διαφοράς.Ο Μίλιτσιτς εμπιστεύτηκε και πάλι το χαμηλό σχήμα αναζητώντας αμυντική ισορροπία. Μπαίνοντας στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα ο Μήτρου Λονγκ αστόχησε έξω από τα 6.75 και το Αμβούργο μείωσε στον πόντο (85-86) αλλά ένα τρίποντο του Νούα γέμισε με οξυγόνο τον Άρη. Και θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι αν μάζευε ένα ριμπάουντ στις τέσσερις διαδοχικές επιθέσεις των Γερμανών. Δεν το έκανε και ο Περίν πήγε στη γραμμή των βολών 32'' πριν το τέλος και με το σκορ στο 85-89 υπέρ της ελληνικής ομάδας.Με 2/2 διατήρησε την αγωνία καθώς ο Άρης χρειαζόταν μια καλή επιλογή στην επίθεση για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μήτρου Λονγκ έκανε και πάλι λάθος και μάλιστα έστειλε στη γραμμή των βολών τον Γκρέι στα 11'' πριν το τέλος. Τόσα δευτερόλεπτα είχε στη διάθεσή του ο Άρης στην τελευταία επίθεση και με το σκορ ισόπαλο. Το Αμβούργο επέλεξε να κάνει φάουλ στον Άντζουσιτς (!) ο οποίος με 1/2 βολές αλλά ο Νούα μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια ο Μήτρου Λονγκ πήγε στις βολές (89-92), 4.5'' πριν το τέλος. Στην τελευταία άμυνα, οι Θεσσαλονικείς έδωσαν ελεύθερο τρίποντο στον Ουίλιαμς αλλά αυτός αστόχησε...Τα δεκάλεπτα: 27-23, 39-47, 65-64, 89-92ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Νούα πήρε ένα επιθετικό ριμπάουντ, ο Μήτρου Λονγκ ευστόχησε στις κρισιμότερες βολές του αγώνα και ο Ουίλιαμς του Αμβούργου αστόχησε σε ελεύθερο σουτ τριών πόντων στην εκπνοή.ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… Ο συνήθης ύποπτος Μπράις Τζόουνς.ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Κουλμπόκα, Νούα και Άντζουσιτς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… Ουίλιαμς, Περίν και κυρίως ο Ντάνιελς έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι.



ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… κακό παιχνίδι από τον Μήτρου Λονγκ ο οποίος εξιλεώθηκε με τις δύο εύστοχες βολές στο τέλος. Λίγα πράγματα και ο Θορπ για το Αμβούργο.



ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η προσωπικότητα των Κουλμπόκα, Νούα εκεί που έκαιγε η μπάλα.



ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ…η αδυναμία του Άρη στην εξασφάλιση των αμυντικών ριμπάουντ. Αυτή θα μπορούσε να τον καταστρέψει απόψε. Δεν έκριναν αποτέλεσμα αλλά το επίπεδο της διαιτητών ήταν εξαιρετικά χαμηλό.



Πηγή:www.gazzetta.gr