Ολυμπιακός: Στο ΣΕΦ για να δει το παιχνίδι με την Βαλένθια ο Μόντε Μόρις, φωτογραφίες
Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού αναμένεται σύντομα να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Μπαρτζώκα
Μπορεί να είναι ακόμα ανέτοιμος για να μπει στην 12αδα του Ολυμπιακού αλλά ο Μόντε Μόρις προπονείται κανονικά με τη νέα του ομάδα και είναι θέμα χρόνου το ντεμπούτο.
Ο 30χρονος γκαρντ, με σπουδαία θητεία στο NBA, είναι από την Κυριακή στην Ελλάδα και από την ίδια ημέρα ξεκίνησε προπονήσεις με τον Ολυμπιακό.
Ο Μόντε Μόρις στο παιχνίδι με τη Βαλένθια πήρε μια γεύση από το ΣΕΦ και φωτογραφήθηκε με αρκετούς φιλάθλους της ομάδας του Πειραιά. Πήρε μάλιστα και με βιντεοκλήση την μητέρα του για να τις δείξει το γήπεδο.
Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Παρασκευή στο ΣΕΦ τη Βιλερμπάν και ίσως να τον δούμε να ντεμπουτάρει.
