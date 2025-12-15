Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
«Συμφωνία Καμπελά με Ναντ, εξετάζεται 6μηνος δανεισμός», γράφουν στη Γαλλία
Ο 35χρονος άσος του Ολυμπιακού σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για εξάμηνο δανεισμό, με γαλλικά δημοσιεύματα να τονίζουν ότι έχει ήδη πει το «ναι» και πιέζει για επιστροφή στη Ligue 1
H Ναντ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ρεμί Καμπελά προκειμένου να τον...ντύσει με τη φανέλα της κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Αυτό αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα «ouest-france», ενώ σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
«Ο Καμπελά επιθυμεί να φύγει από τον Ολυμπιακό, όπου έχει διετές συμβόλαιο, επειδή δεν λαμβάνει τον χρόνο παιχνιδιού που επιθυμεί. Ο 35χρονος επιθετικός μέσος θέλει να επιστρέψει στη Ligue 1», υπογραμμίζει.
Ανάλογη αναφορά και από τη γαλλική εφημερίδα L'Équipe, τονίζοντας ότι «ο Καμπελά θα ήταν πρόθυμος να ενταχθεί στην Ναντ και ότι εξετάζεται μια εξάμηνη συμφωνία δανεισμού».
Άλλα σημερινά (15/12) δημοσιεύματα στέκονται στο γεγονός ότι «η εξοικείωση του Καμπελά με το γαλλικό πρωτάθλημα θεωρείται βασικό πλεονέκτημα. Ενώ έχει συμβόλαιο με την ελληνική ομάδα μέχρι τον Ιούνιο του 2027, είναι πιθανό ο Ολυμπιακός να επιτρέψει τη μεταγραφή του. Ο Καμπελά έχει ήδη συμφωνήσει να ενταχθεί στη Ναντ».
