«Συμφωνία Καμπελά με Ναντ, εξετάζεται 6μηνος δανεισμός», γράφουν στη Γαλλία
SPORTS
Ρεμί Καμπελά Ναντ Ολυμπιακός

«Συμφωνία Καμπελά με Ναντ, εξετάζεται 6μηνος δανεισμός», γράφουν στη Γαλλία

Ο 35χρονος άσος του Ολυμπιακού σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για εξάμηνο δανεισμό, με γαλλικά δημοσιεύματα να τονίζουν ότι έχει ήδη πει το «ναι» και πιέζει για επιστροφή στη Ligue 1

«Συμφωνία Καμπελά με Ναντ, εξετάζεται 6μηνος δανεισμός», γράφουν στη Γαλλία
2 ΣΧΟΛΙΑ
H Ναντ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ρεμί Καμπελά προκειμένου να τον...ντύσει με τη φανέλα της κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Αυτό αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα «ouest-france», ενώ σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Ο Καμπελά επιθυμεί να φύγει από τον Ολυμπιακό, όπου έχει διετές συμβόλαιο, επειδή δεν λαμβάνει τον χρόνο παιχνιδιού που επιθυμεί. Ο 35χρονος επιθετικός μέσος θέλει να επιστρέψει στη Ligue 1», υπογραμμίζει.

Ανάλογη αναφορά και από τη γαλλική εφημερίδα L'Équipe, τονίζοντας ότι «ο Καμπελά θα ήταν πρόθυμος να ενταχθεί στην Ναντ και ότι εξετάζεται μια εξάμηνη συμφωνία δανεισμού».

Άλλα σημερινά (15/12) δημοσιεύματα στέκονται στο γεγονός ότι «η εξοικείωση του Καμπελά με το γαλλικό πρωτάθλημα θεωρείται βασικό πλεονέκτημα. Ενώ έχει συμβόλαιο με την ελληνική ομάδα μέχρι τον Ιούνιο του 2027, είναι πιθανό ο Ολυμπιακός να επιτρέψει τη μεταγραφή του. Ο Καμπελά έχει ήδη συμφωνήσει να ενταχθεί στη Ναντ».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης