Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι τυχαίες οι απώλειές μας μετά από ματς Champions League»
Όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μετά την ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη
Ο Ολυμπιακός είχε την τρίτη του απώλεια στο πρωτάθλημα, η οποία ακολούθησε ξανά αγώνα Champions League. Ο Μεντιλίμπαρ απάντησε γι’ αυτό το γεγονός στις δηλώσεις του μετά την ισοπαλία με τον Άρη.
Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ στη NOVA:
«H ατμόσφαιρα ήταν ωραία στο γήπεδο, παίξαμε ένα παιχνίδι για να το νικήσουμε, δεν είχαμε ευστοχία όσον αφορά στο τελείωμα, ήταν ένα παιχνίδι που έχασε την ισορροπία του με την αποβολή του Ντάνι, την ξαναβρήκαμε με την αποβολή του παίκτη του Άρη.
Είχαμε ευκαιρίες, όπως και ο Άρης, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Με αυτή την έννοια το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο».
Για τις απώλειες μετά το ματς Champions League: «Δεν είναι τυχαίο, τα ματς του Champions League είναι απαιτητικά, όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά.
Όταν τελειώνει ένας ματς Champions League, νιώθεις την ανάγκη να χαλαρώσεις όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά».
Για την 10η συνάντηση με τον Χιμένεθ : «Εμείς παίξαμε για να κερδίσουμε, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει κερδίσει».
