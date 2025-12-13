Προβάδισμα με 37 πόντους για τον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο του... ντέρμπι της Basket League με την ΑΕΚ, βίντεο
Οι δύο σερί ήττες στη Euroleague «βάρεσαν» καμπανάκι στον Παναθηναϊκό

Τα... γκάζια του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο έφεραν αποτέλεσμα και την... πλήρωσε η ΑΕΚ. Στο ημίχρονο του  ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο στην έδρα της Ένωσης. 

Έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 37 πόντων (28-65).  H AEK έκλεισε το ημίχρονο με 1/10 τρίποντα ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 12/17! 

Ακόμα στα δίποντα η Ένωση έχει 7/17 και ο αντίπαλός της 12/15! 

