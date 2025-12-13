Προβάδισμα με 37 πόντους για τον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο του... ντέρμπι της Basket League με την ΑΕΚ, βίντεο

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 65 και δέχτηκε μόλις 28 πόντους σε 20' κόντρα στην ΑΕΚ - Η Ένωση είχε 1/10 τρίποντα και ο ΠΑΟ είχε 12/17
Οι δύο σερί ήττες στη Euroleague «βάρεσαν» καμπανάκι στον Παναθηναϊκό.
Τα... γκάζια του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο έφεραν αποτέλεσμα και την... πλήρωσε η ΑΕΚ. Στο ημίχρονο του ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο στην έδρα της Ένωσης.
Έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 37 πόντων (28-65). H AEK έκλεισε το ημίχρονο με 1/10 τρίποντα ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 12/17!
Ακόμα στα δίποντα η Ένωση έχει 7/17 και ο αντίπαλός της 12/15!
