Πάργα: Νορβηγοί που έκαναν διακοπές πανηγύρισαν με... κουπί την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Πάργα: Νορβηγοί που έκαναν διακοπές πανηγύρισαν με... κουπί την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Στο κατάστημα που συγκεντρώθηκαν στην Πάργα έγινε... χαμός με δεκάδες Νορβηγούς να κάνουν εξέδρα με τύμπανα
Νορβηγοί πανηγύρισαν την μεγάλη νίκη της εθνικής τους και στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ένα γκρουπ Νορβηγών βρέθηκε στην Πάργα για τις διακοπές του και όλοι μαζί παρακολούθησαν τον αγώνα της πατρίδας τους με τη Βραζιλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστής για τη Νορβηγία σκοράροντας δύο ακόμα γκολ και έτσι επικράτησαν 2-1 της «Σελεσάο» παίρνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στο κατάστημα που συγκεντρώθηκαν στην Πάργα έγινε... χαμός με δεκάδες Νορβηγούς να κάνουν εξέδρα με τύμπανα, αλλά και το χαρακτηριστικό «ro!» των Βίκινγκς.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Συγκεκριμένα, ένα γκρουπ Νορβηγών βρέθηκε στην Πάργα για τις διακοπές του και όλοι μαζί παρακολούθησαν τον αγώνα της πατρίδας τους με τη Βραζιλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστής για τη Νορβηγία σκοράροντας δύο ακόμα γκολ και έτσι επικράτησαν 2-1 της «Σελεσάο» παίρνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Στο κατάστημα που συγκεντρώθηκαν στην Πάργα έγινε... χαμός με δεκάδες Νορβηγούς να κάνουν εξέδρα με τύμπανα, αλλά και το χαρακτηριστικό «ro!» των Βίκινγκς.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
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