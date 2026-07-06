Πάργα: Νορβηγοί που έκαναν διακοπές πανηγύρισαν με... κουπί την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
SPORTS
Πάργα Νορβηγία Διακοπές Μουντιάλ Μουντιάλ 2026

Πάργα: Νορβηγοί που έκαναν διακοπές πανηγύρισαν με... κουπί την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Στο κατάστημα που συγκεντρώθηκαν στην Πάργα έγινε... χαμός με δεκάδες Νορβηγούς να κάνουν εξέδρα με τύμπανα

Πάργα: Νορβηγοί που έκαναν διακοπές πανηγύρισαν με... κουπί την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
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Νορβηγοί πανηγύρισαν την μεγάλη νίκη της εθνικής τους και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ένα γκρουπ Νορβηγών βρέθηκε στην Πάργα για τις διακοπές του και όλοι μαζί παρακολούθησαν τον αγώνα της πατρίδας τους με τη Βραζιλία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστής για τη Νορβηγία σκοράροντας δύο ακόμα γκολ και έτσι επικράτησαν 2-1 της «Σελεσάο» παίρνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο κατάστημα που συγκεντρώθηκαν στην Πάργα έγινε... χαμός με δεκάδες Νορβηγούς να κάνουν εξέδρα με τύμπανα, αλλά και το χαρακτηριστικό «ro!» των Βίκινγκς.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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