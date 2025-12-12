Θετική εξέλιξη για τον Σαλάχ: Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ για το παιχνίδι με τη Μπράιτον
Λίβερπουλ Μο Σαλάχ Μπράιτον Premier League Άρνε Σλοτ

Θετική εξέλιξη για τον Σαλάχ: Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ για το παιχνίδι με τη Μπράιτον

Ο Μο Σαλάχ είχε μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ίντερ μετά τις δηλώσεις που έκανε για το κλαμπ και τον Σλοτ

Στην αποστολή της Λίβερπουλ για το παιχνίδι του Σαββάτου (17:00) με τη Μπράιτον στο Άνφιλντ επέστρεψε ο Μο Σαλάχ. 

Ο Αιγύπτιος σταρ της ομάδας είχε συζήτηση την Παρασκευή με τον προπονητή του κλαμπ Άρνε Σλοτ σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις του για το κλαμπ με τον Ολλανδό και όπως φαίνεται βγήκε... λευκός καπνός. 

Ο Μο Σαλάχ έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ίντερ για το Champions League «πληρώνοντας» τις δηλώσεις του ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο παιχνίδι με τη Λιντς. 

Στα τέσσερα τελευταία ματς της ομάδας σε Αγγλία και Ευρώπη έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα ως αλλαγή.

Ο αγώνας με τη Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα θα είναι ο τελευταίος του στο 2025 που θα έχει την ευκαιρία να παίξει αφού αναχωρεί για την Αίγυπτο προκειμένου να συμμετάσχει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. 

Μένει βέβαια να δούμε πως και εάν χρησιμοποιηθεί από τον Σλοτ. 


