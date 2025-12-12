Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Σλοτ για Σαλάχ: «Θα μιλήσω μαζί του και θα δούμε πως θα πάνε τα πράγματα, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει»
Σλοτ για Σαλάχ: «Θα μιλήσω μαζί του και θα δούμε πως θα πάνε τα πράγματα, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει»
Η συζήτηση του Άρνε Σλοτ με τον 33χρονο άσο θα καθορίσει αν ο Σαλάχ θα αγωνιστεί στο τελευταίο του παιχνίδι για φέτος με τη Λίβερπουλ
Ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε ότι θα έχει καθοριστική κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, από την οποία – όπως είπε χαρακτηριστικά – «θα κριθεί το πώς θα είναι τα πράγματα» ενόψει του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Μπράιτον. Ο Ολλανδός τεχνικός και ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ δεν έχουν ουσιαστικά μιλήσει μετά τις δηλώσεις του Σαλάχ έπειτα από το 3-3 με τη Λιντς, πέρα από μια σύντομη ενημέρωση ότι δεν θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για το ματς με την Ίντερ.
Το σκηνικό φορτίζεται ακόμη περισσότερο από τις πληροφορίες ότι ο 33χρονος έχει πιθανότατα δώσει την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα των «κόκκινων», καθώς ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτησή του τον Ιανουάριο δείχνουν σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία. Η αβεβαιότητα για το αν θα συμπεριληφθεί καν στην αποστολή με τη Μπράιτον είναι έντονη, δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς αυτός ο αγώνας θα είναι ο τελευταίος του για φέτος λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα.
Στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση, ο Σλοτ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί δημόσια στο θέμα πριν μιλήσει απευθείας με τον Σαλάχ. Τόνισε ότι «η επόμενη φορά που πρέπει να μιλήσω για τον Μο είναι μαζί του και όχι εδώ», ενώ παραδέχτηκε ότι έχουν προηγηθεί αρκετές επαφές τις τελευταίες ημέρες, τόσο μεταξύ του ίδιου και του παίκτη μετά το ματς με τη Σάντερλαντ, όσο και ανάμεσα στους εκπροσώπους του συλλόγου και του διεθνούς επιθετικού.
«Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε αλλά δεν υπάρχουν πολλά να πω ακόμη. Θα έχω συζήτηση μαζί του και από αυτά που θα πούμε, θα καθοριστεί το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο.
Έχουμε μιλήσει πολύ αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν πολλές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του και των δικών μας, μεταξύ εκείνου και της ομάδας, ανάμεσα σε εμένα και σε εκείνον και απόψε θα μιλήσω μαζί του. Δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», είπε ο τεχνικός της Λίβερπουλ.
Παράλληλα, ο Σλοτ άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα δεν αφορά απλώς τα αμυντικά τρεξίματα ή την τακτική συμμόρφωση του Νο 11, αποφεύγοντας όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Στάθηκε στην ανάγκη ενός ειλικρινούς διαλόγου πρόσωπο με πρόσωπο, που θα κρίνει αν ο Σαλάχ θα είναι διαθέσιμος – και με ποιον ρόλο – στο επικείμενο παιχνίδι, σε μια περίοδο που η Λίβερπουλ έχει ήδη σημαντικές απουσίες.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι «κόκκινοι» καλούνται να διαχειριστούν νέα προβλήματα τραυματισμών, καθώς οι Κόντι Γκάκπο και Βατάρου Έντο δεν υπολογίζονται, ενώ ο Αλεξάντερ Ισάκ θα αξιολογηθεί μετά το χτύπημα που δέχτηκε στα μέσα της εβδομάδας. Θετική νότα αποτελεί η επιστροφή του Φεντερίκο Κιέζα στις προπονήσεις και η παρουσία του στην αποστολή, με την ελπίδα στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ να συνοδευτεί – έστω για μία τελευταία φορά μέσα στο 2025 – από τη διαθεσιμότητα του Σαλάχ.
Το σκηνικό φορτίζεται ακόμη περισσότερο από τις πληροφορίες ότι ο 33χρονος έχει πιθανότατα δώσει την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα των «κόκκινων», καθώς ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτησή του τον Ιανουάριο δείχνουν σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία. Η αβεβαιότητα για το αν θα συμπεριληφθεί καν στην αποστολή με τη Μπράιτον είναι έντονη, δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς αυτός ο αγώνας θα είναι ο τελευταίος του για φέτος λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα.
Στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση, ο Σλοτ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί δημόσια στο θέμα πριν μιλήσει απευθείας με τον Σαλάχ. Τόνισε ότι «η επόμενη φορά που πρέπει να μιλήσω για τον Μο είναι μαζί του και όχι εδώ», ενώ παραδέχτηκε ότι έχουν προηγηθεί αρκετές επαφές τις τελευταίες ημέρες, τόσο μεταξύ του ίδιου και του παίκτη μετά το ματς με τη Σάντερλαντ, όσο και ανάμεσα στους εκπροσώπους του συλλόγου και του διεθνούς επιθετικού.
«Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε αλλά δεν υπάρχουν πολλά να πω ακόμη. Θα έχω συζήτηση μαζί του και από αυτά που θα πούμε, θα καθοριστεί το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο.
Έχουμε μιλήσει πολύ αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν πολλές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του και των δικών μας, μεταξύ εκείνου και της ομάδας, ανάμεσα σε εμένα και σε εκείνον και απόψε θα μιλήσω μαζί του. Δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», είπε ο τεχνικός της Λίβερπουλ.
Παράλληλα, ο Σλοτ άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα δεν αφορά απλώς τα αμυντικά τρεξίματα ή την τακτική συμμόρφωση του Νο 11, αποφεύγοντας όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Στάθηκε στην ανάγκη ενός ειλικρινούς διαλόγου πρόσωπο με πρόσωπο, που θα κρίνει αν ο Σαλάχ θα είναι διαθέσιμος – και με ποιον ρόλο – στο επικείμενο παιχνίδι, σε μια περίοδο που η Λίβερπουλ έχει ήδη σημαντικές απουσίες.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι «κόκκινοι» καλούνται να διαχειριστούν νέα προβλήματα τραυματισμών, καθώς οι Κόντι Γκάκπο και Βατάρου Έντο δεν υπολογίζονται, ενώ ο Αλεξάντερ Ισάκ θα αξιολογηθεί μετά το χτύπημα που δέχτηκε στα μέσα της εβδομάδας. Θετική νότα αποτελεί η επιστροφή του Φεντερίκο Κιέζα στις προπονήσεις και η παρουσία του στην αποστολή, με την ελπίδα στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ να συνοδευτεί – έστω για μία τελευταία φορά μέσα στο 2025 – από τη διαθεσιμότητα του Σαλάχ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα