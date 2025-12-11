Μπαρτζώκας για Μόρις: Είναι ένας παίκτης που χρειαζόμασταν καιρό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της EuroLeague το βράδυ της Παρασκευής (12/12 στις 21.30) και οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Σάσα Βεζένκοφ, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας μας, απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων από το Ελ. Βενιζέλος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην εισαγωγική του τοποθέτηση σχετικά με την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα ανέφερε: «Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά εναντίον του τρόπου που η Μπαρτσελόνα επιτίθεται και αμύνεται. Η φιλοσοφία του Τσάβι είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά. Δηλαδή να επιτίθεται σε συγκεκριμένες αδυναμίες του αντιπάλου.

Πάει αρκετά στο ποστ και σε μις ματς. Πρέπει να είμαστε καλοί στην άμυνα εκεί, πρέπει να είμαστε physical όπως πάντα. Και γενικά πρέπει να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Είναι πολλή έμπειρη ομάδα με παίκτες που ξέρουν την EuroLeague και έχουν πάρα πολλά παιχνίδια και διαχειρίζονται καταστάσεις. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο physical, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτούς. Και να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».

Έπειτα, ο προπονητής της ομάδας μας αναφέρθηκε στην απόκτηση του Μόντε Μόρις αναφέροντας: «Κοιτάξτε, εμείς ψάχναμε καιρό να πάρουμε ένα παίκτη. Θέλαμε να πάρουμε ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή ένα playmaker που να είναι ένας floor manager. Θέλαμε ένα ακόμα τέτοιο παίκτη, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτες που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας και οι forward είναι όλοι καλοί ποιοτικοί παίκτες.

Χρειαζόμασταν ένα ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Αυτά τα χαρακτηριστικά που πάνω κάτω έχει ο Μόρις. Τώρα, μένει να δούμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι. Γιατί έχει να παίξει πάνω από ένα μήνα, νομίζω τόσο είναι από τότε που έπαιξε τελευταίο παιχνίδι και σίγουρα θα θέλει κάποιο χρόνο και διάστημα. Αλλά το ξέρουμε και το περιμένουμε».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε χαριτολογώντας σε ερώτηση για το εάν ο Ολυμπιακός ψάχνει και ψηλό: «Δηλαδή έλεος (γέλια). Μα με ρωτάγατε τόσο καιρό και τώρα πήραμε και πάλι συνεχίζουμε».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αμέσως μετά απάντησε σε ερώτηση σχετική με το εάν η αδυναμία της Μπαρτσελόνα είναι ο μεγάλος μέσος όρος ηλικίας των παικτών της και ανέφερε: «Αυτό το μειονέκτημα φαίνεται όταν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Μια ομάδα που έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας στην ουσία δυσκολεύεται όταν παίζει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και χρειάζεται να ξοδέψει πολλή ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δεν συνέβη αυτό.

Γενικά η Μπαρτσελόνα είναι καλά και στο πρωτάθλημά της δείχνει ότι παίζει καλά τώρα. Κέρδισε με μεγάλη διαφορά στο τελευταίο ματς. Το ίδιο και στην EuroLeague. Έχει πάρει τον Παναθηναϊκό έξω. Έχει κερδίσει σε δύσκολη έδρα, στον Ερυθρό Αστέρα έξω. Γενικά είναι μια ομάδα που αν κάνει το παιχνίδι που εκείνη θέλει, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει γιατί έχει μεγάλης αξίας παίκτες».

Από την πλευρά του ο Σάσα Βεζένκοφ ανέφερε: «Νομίζω ότι φέτος η Μπαρτσελόνα είναι λίγο πιο διαφορετική ομάδα από αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Έχει πολύ έμπειρα παιδιά που ξέρουν πώς να παίζουν το παιχνίδι. Σίγουρα τώρα με την έλευση του κόουτς Πασκουάλ, όλη η δυναμική έχει αλλάξει. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν το παιχνίδι στην έδρα τους πάρα πολύ. Έρχονται μετά από μία εμφατική νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα οπότε είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα κλασικό παιχνίδι EuroLeague, που για να κερδίσεις πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια».

Στη συνέχεια ο Βούλγαρος φόργουορντ αναφέρθηκε στην έλλειψη παιχνιδιών το τελευταίο διάστημα λέγοντας: «Πάντα υπάρχουν οι δύο όψεις του νομίσματος. Αν έχουμε πολλά παιχνίδια λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση. Όταν έχουμε πολύ χρόνο για προπόνηση, δεν έχουμε τον ρυθμό τον αγώνων. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε καλά, είμαστε φρέσκοι. Σίγουρα η απουσία του Τάισον είναι κάτι που δεν μας αρέσει και θα προτιμούσαμε να είμαστε όλοι υγιείς, αλλά όσοι ταξιδεύουμε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα ώστε να πάρουμε μια δύσκολη νίκη».



