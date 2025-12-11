Με επίτιμο πρόεδρο τον Κούδα η επιτροπή του ΠΑΟΚ για τα 100α γενέθλία του
ΠΑΟΚ Γιώργος Κούδας

Με επίτιμο πρόεδρο τον Κούδα η επιτροπή του ΠΑΟΚ για τα 100α γενέθλία του

Δεκαπενταμελής η επιτροπή με αρκετούς παλαίμαχους του ΠΑΟΚ

Με επίτιμο πρόεδρο τον Κούδα η επιτροπή του ΠΑΟΚ για τα 100α γενέθλία του
Σε ρυθμούς... γενεθλίων μπαίνει όλο και πιο έντονα ο ΠΑΟΚ, αφού έκανε γνωστά τα μέλη της Επιτροπής, που αναμένεται να αναλάβουν την οργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 ετών από την ημέρα της ίδρυσης του κλαμπ, τα οποία θα συμπληρώσει στις 20 Απριλίου του 2026

Αυτά θα είναι 15 τον αριθμό και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων ο θρυλικός Γιώργος Κούδας, που είναι επίτιμος πρόεδρος, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Σύντομα θα έχουν την πρώτη τους συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να οριοθετηθεί το ύφος και το πλαίσιο των εορτασμών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η επιτροπή για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη σύνθεση της επιτροπής, που συστάθηκε για την οργάνωση των εκδηλώσεων της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.

Τις επόμενες ημέρες, η επιτροπή θα έχει την πρώτη της συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για να οριοθετηθεί το ύφος και το πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα οργανωθούν.

  • Η επιτροπή αποτελείται από τους:
  • 1. Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο – Πρόεδρος/ Project Manager
  • 2. Γιώργο Κούδα – Επίτιμος Πρόεδρος
  • 3. Αντελίνο Βιειρίνια
  • 4. Κυριάκο Αλεξανδρίδη
  • 5. Γιώργο Τουρσουνίδη
  • 6. Ιάκωβο Μιχαηλίδη
  • 7. Νίκο Μαραντζίδη
  • 8. Βαγγέλη Γαλατσόπουλο
  • 9. Κλεάνθη Βαλαρούτσο
  • 10. Ηλία Βιολίδη
  • 11. Στέργιο Καλύβα
  • 12. Χρήστο Παπανικολάου
  • 13. Θωμαή Βαρδαλή
  • 14. Χρήστο Καραμπέρη
  • 15. Βασίλη Χατζηαποστόλου

Πηγή: gazzetta.gr
