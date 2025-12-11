Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Με επίτιμο πρόεδρο τον Κούδα η επιτροπή του ΠΑΟΚ για τα 100α γενέθλία του
Δεκαπενταμελής η επιτροπή με αρκετούς παλαίμαχους του ΠΑΟΚ
Σε ρυθμούς... γενεθλίων μπαίνει όλο και πιο έντονα ο ΠΑΟΚ, αφού έκανε γνωστά τα μέλη της Επιτροπής, που αναμένεται να αναλάβουν την οργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 ετών από την ημέρα της ίδρυσης του κλαμπ, τα οποία θα συμπληρώσει στις 20 Απριλίου του 2026
Αυτά θα είναι 15 τον αριθμό και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων ο θρυλικός Γιώργος Κούδας, που είναι επίτιμος πρόεδρος, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Σύντομα θα έχουν την πρώτη τους συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να οριοθετηθεί το ύφος και το πλαίσιο των εορτασμών.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη σύνθεση της επιτροπής, που συστάθηκε για την οργάνωση των εκδηλώσεων της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.
Τις επόμενες ημέρες, η επιτροπή θα έχει την πρώτη της συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για να οριοθετηθεί το ύφος και το πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα οργανωθούν.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ«Η επιτροπή για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ
- Η επιτροπή αποτελείται από τους:
- 1. Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο – Πρόεδρος/ Project Manager
- 2. Γιώργο Κούδα – Επίτιμος Πρόεδρος
- 3. Αντελίνο Βιειρίνια
- 4. Κυριάκο Αλεξανδρίδη
- 5. Γιώργο Τουρσουνίδη
- 6. Ιάκωβο Μιχαηλίδη
- 7. Νίκο Μαραντζίδη
- 8. Βαγγέλη Γαλατσόπουλο
- 9. Κλεάνθη Βαλαρούτσο
- 10. Ηλία Βιολίδη
- 11. Στέργιο Καλύβα
- 12. Χρήστο Παπανικολάου
- 13. Θωμαή Βαρδαλή
- 14. Χρήστο Καραμπέρη
- 15. Βασίλη Χατζηαποστόλου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
