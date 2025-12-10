Σαραγόσα - Περιστέρι 80-92: Τεράστιο διπλό στην Ισπανία
Σαραγόσα - Περιστέρι 80-92: Τεράστιο διπλό στην Ισπανία

Κορυφαίος του Περιστερίου ο Τάι Νίκολς με 25 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Φαν Τούμπεργκεν

Πρεμιέρα με σπουδαίο «διπλό» για το Περιστέρι στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πέρασε νικηφόρα με 92-80 από την έδρα της ισπανικής Σαραγόσα, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της στον 14ο όμιλο.

Το Περιστέρι εξαργύρωσε το ξέσπασμα του στην τέταρτη περίοδο, όταν βρήκε ψυχολογία και μετά το σερί 10-0, με το οποίο έγραψε το 69-61 στο 33΄, «ξεκλείδωσε» στο κομμάτι της παραγωγικότητα φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι με 33 πόντους. Την ίδια στιγμή, η άμυνα κράτησε τους Ισπανούς κάτω από τους 20 πόντους και η ελληνική ομάδα πήρε το «διπλό» με 92-80 χωρίς να αισθανθεί... πίεση.

Κορυφαίος του Περιστερίου ο Τάι Νίκολς με 25 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Φαν Τούμπεργκεν, 13 ο Χάρις, 11 ο Τόρε και 10 ο Πέιν. Από την Σαραγόσα ξεχώρισαν οι Σάντι Γιούστα και Χοακίν Ροντρίγκεθ, οι οποίοι σημείωσαν από 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 43-38, 61-59, 80-92.

