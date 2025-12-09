Κέμνιτς – Πανιώνιος 73-68: Ένατη ήττα σε δέκα παιχνίδια στο Euro Cup για τον Ιστορικό
Ο Πανιώνιος πλήρωσε την αγωνιστική... καθίζηση του στην τέταρτη περίοδο και υπέστη επί γερμανικού εδάφους την ένατη ήττα του σε δέκα αγωνιστικές στον Β' όμιλο του EuroCup.

Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 73-68 από την Κέμνιτς Νάινερς, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την τέταρτη νίκη τους στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Ηλία Ζούρου βρέθηκε στο 28΄ ακόμη και στο +13 (47-60), αλλά στον... επίλογο του αγώνα έδειξε να μένει από δυνάμεις και μετά από ένα καταστροφικό επιμέρους σκορ 20-4 των γηπεδούχων, είδε την Κέμνιτς όχι μόνο να προσπερνά στο σκορ, αλλά και να του αρπάζει τη νίκη...

Ο Αμαντού Σόου με νταμπλ νταμπλ (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ) πρωταγωνίστησε για τους νικητές, ενώ από τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Τζέιλεν Χαντς με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 37-40, 53-64, 73-68
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ομπρκνέζεβιτς, Τσελίκ, Ατάρντ
Οι συνθέσεις:

ΚΕΜΝΙΤΣ(Παστόρε): Γεμπό 16 (2), Σιμπάντε 11 (1), Ντέιβις 10 (2), Νιούμαν 9 (1), Καζάμι-Κιν 3 (1), Μουσίντι, Σόου 19 (1), Μπρούερ 5 (1), Μπεράν, Σίλινγκ, Μίντσεβ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 5, Λέμον 11, Σταρκς 2, Πάπας 8 (1), Οικονόμπουλος, Λούις 4, Γόντικας 2, Κρούζερ 10 (1), Χαντς 19 (1), Πατρίκης 6, Γκίκας 1.
